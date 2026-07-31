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Abierta la convocatoria para acceder a 35 viviendas de alquiler accesible en Carral y Arteixo

El Estado oferta 32 pisos en el municipio carralés y 3 en el arteixán con precios de los 371 a los 611 euros

Una promoción de Carral de la Sareb que se reactivó en 2025 tras años de parálisis.

Una promoción de Carral de la Sareb que se reactivó en 2025 tras años de parálisis. / Iago Lopez / LCO

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RAC

A Coruña

La entidad estatal de vivienda Casa 47 ha abierto la convocatoria para acceder a 35 viviendas en régimen de alquiler accesible en la comarca. Los pisos se ubican en Carral (32) y Arteixo (3) forman parte de una convocatoria en la provincia que incluye 99 viviendas con superficies que va de los 30 a los 162 metros cuadrados y el precio oscila entre los 350 y los 705 euros al mes.

En Carral, el Estado oferta 23 inmuebles de dos habitaciones, siete de una y dos de cuatro con precios que oscilan entre los 371 a los 611 euros. En Arteixo, hay dos de dos habitaciones y un ático, con precios entre 524 y 350 euros.

Se trata de alquileres con una duración de hasta 75 años y un alquiler inicial de 14 años.

Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como acreditar unos ingresos totales de la unidad de convivencia entre 16.800 y 63.000 euros netos.

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Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y los detalles podrán consultarse en la web www.casa47.es

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