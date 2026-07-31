Abierta la convocatoria para acceder a 35 viviendas de alquiler accesible en Carral y Arteixo

La entidad estatal de vivienda Casa 47 ha abierto la convocatoria para acceder a 35 viviendas en régimen de alquiler accesible en la comarca. Los pisos se ubican en Carral (32) y Arteixo (3) forman parte de una convocatoria en la provincia que incluye 99 viviendas con superficies que va de los 30 a los 162 metros cuadrados y el precio oscila entre los 350 y los 705 euros al mes.

En Carral, el Estado oferta 23 inmuebles de dos habitaciones, siete de una y dos de cuatro con precios que oscilan entre los 371 a los 611 euros. En Arteixo, hay dos de dos habitaciones y un ático, con precios entre 524 y 350 euros.

Se trata de alquileres con una duración de hasta 75 años y un alquiler inicial de 14 años.

Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como acreditar unos ingresos totales de la unidad de convivencia entre 16.800 y 63.000 euros netos.

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Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 15 septiembre y los detalles podrán consultarse en la web www.casa47.es