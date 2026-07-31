El Concello de Oza Cesuras informa de una "interrupción generalizada" del suministro de agua

El Concello de Oza-Cesuras informa a través de sus redes sociales de una "interrupción generalizada" del suministro de agua. La empresa concesionaria del servicio, Espina y Delfín, atribuye la situación a la escasez de lluvias, la caída de las reservas, el elevado consumo y una avería en la captación de Cesuras.

El Ayuntamiento explica que la empresa "trabaja para restablecer el servicio con la mayor rapidez posible". Para más información, los afectados pueden ponerse en contacto con la compañía a través de los teléfonos 981 785 606 o 638 158 076.

A consulta de este diario, la empresa explica que la avería se solucionó hace ya unas horas, pero que el bajo caudal del río hace que el agua tarde más de lo normal en subir al punto de suministro.

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Este corte se produce una semana después de que el Concello decretase restricciones en el consumo ante la alarmante caída del caudal de los ríos y del nivel de los manantiales.