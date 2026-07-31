Dispositivo de seguridad
Cortes de tráfico en los accesos a las playas de Arteixo y en Monticaño por el eclipse
Cerceda organiza una jornada de observación en el polígono de Acevedo que incluye el reparto de gafas entre los asistentes que se inscriban previamente
El Concello de Arteixo ha diseñado un dispositivo especial con motivo del eclipse del 12 de agosto. El plan de movilidad incluye cortes de tráfico a partir de las cuatro de la tarde en los accesos a playas y al parque Monticaño para mejorar la seguridad en las zonas en las que se prevé una mayor concentración de personas, evitar problemas de circulación y facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.
El Ayuntamiento recomienda acceder a pie al paseo marítimo y al resto de los enclaves de observación.
Este operativo especial estará formado por más de cincuenta efectivos entre agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil. El Concello prorrogará además los servicios de socorrismo hasta las diez de la noche.
Una vez finalizado el eclipse, alrededor de las 21.30 horas, se restablecerá el tráfico rodado en las zonas afectadas por los cortes.
Cerceda
El Concello de Cerceda una jornada de observación del eclipse solar y llama la atención sobre las excepcionales condiciones de visibilidad en el municipio, donde este fenómeno podrá «contemplarse en su fase más espectacular».
La actividad comenzará a las siete horas y se desarrollará en el polígono industrial de Acevedo, en una parcela situada entre Galopín y la nave logística de Malasa. Con el fin de garantizar una observación segura, el Concello entregará lentes homologados a las personas que se inscriban previamente. Las inscripciones pueden formalizarse del 3 al 7 de agosto a través de un formulario disponible en la página web municipal o llamando al teléfono 881 981 553.
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