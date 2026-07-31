Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Dispositivo de seguridad

Cortes de tráfico en los accesos a las playas de Arteixo y en Monticaño por el eclipse

Cerceda organiza una jornada de observación en el polígono de Acevedo que incluye el reparto de gafas entre los asistentes que se inscriban previamente

Paseo litoral de Arteixo.

Paseo litoral de Arteixo. / LA OPINION

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo ha diseñado un dispositivo especial con motivo del eclipse del 12 de agosto. El plan de movilidad incluye cortes de tráfico a partir de las cuatro de la tarde en los accesos a playas y al parque Monticaño para mejorar la seguridad en las zonas en las que se prevé una mayor concentración de personas, evitar problemas de circulación y facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.

El Ayuntamiento recomienda acceder a pie al paseo marítimo y al resto de los enclaves de observación.

Este operativo especial estará formado por más de cincuenta efectivos entre agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil. El Concello prorrogará además los servicios de socorrismo hasta las diez de la noche.

Una vez finalizado el eclipse, alrededor de las 21.30 horas, se restablecerá el tráfico rodado en las zonas afectadas por los cortes.

Cerceda

El Concello de Cerceda una jornada de observación del eclipse solar y llama la atención sobre las excepcionales condiciones de visibilidad en el municipio, donde este fenómeno podrá «contemplarse en su fase más espectacular».

Noticias relacionadas

La actividad comenzará a las siete horas y se desarrollará en el polígono industrial de Acevedo, en una parcela situada entre Galopín y la nave logística de Malasa. Con el fin de garantizar una observación segura, el Concello entregará lentes homologados a las personas que se inscriban previamente. Las inscripciones pueden formalizarse del 3 al 7 de agosto a través de un formulario disponible en la página web municipal o llamando al teléfono 881 981 553.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  2. Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
  3. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  4. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  5. Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
  6. El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
  7. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  8. Tatiana Narlian expande su dulce mundo de tartas y trampantojos a Carral: 'El apoyo de mi familia me empuja a crecer

Cortes de tráfico en los accesos a las playas de Arteixo y en Monticaño por el eclipse

Cortes de tráfico en los accesos a las playas de Arteixo y en Monticaño por el eclipse

Denuncian una estafa en la venta de casas de una urbanización fantasma de A Pezoca

Denuncian una estafa en la venta de casas de una urbanización fantasma de A Pezoca

Los memorialistas denuncian un "espolio" de los Franco en Meirás con la "complicidade" del Estado

Los memorialistas denuncian un "espolio" de los Franco en Meirás con la "complicidade" del Estado

Miño celebra 25 años de la feria de la cebolla chata

Miño celebra 25 años de la feria de la cebolla chata

La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid

La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid

Cerceda estrena el 7 de agosto un festival de música electrónica

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un menú degustación especial por el eclipse

Oleiros desplegará más de 100 efectivos de seguridad para la observación del eclipse solar

Tracking Pixel Contents