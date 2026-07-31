Oleiros
Denuncian una estafa en la venta de casas de una urbanización fantasma de A Pezoca
El Concello de Oleiros traslada su apoyo a familias que anticiparon fondos para la compra de unos chalés que no llegaron a obtener licencia
El Concello de Oleiros expresó este viernes su apoyo a las familias afectadas por una "promoción inexistente" de viviendas unifamiliares en A Pezoca. Según informa el Gobierno local, varias personas denunciaron ante el Concello llegaron a aportar hasta 15.000 euros para adquirir unos chalés que nunca llegaron a obtener licencia urbanística.
El Ejecutivo municipal que lidera Ángel García Seoane considera «especialmente grave» que se solicitasen y percibiesen cantidades económicas para la adquisición de viviendas sin contar con la preceptiva autorización» y lamenta los «importantes perjucios económicos» causados a las familias que adelantaron los fondos.
Con el objetivo de facilitar la defensa de sus derechos, el Concello pondrá a disposición de los afectados toda la documentación administrativa "que pueda resultar de interés" y colaborará con "las autoridades competentes en esclarecimiento de los hechos".
El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía "la importancia de comprobar previamente la situación urbanística de cualquier promoción inmobiliaria antes de realizar entregas económicas". Explica que cualquier particular puede solicitar en el departamento municipal de Urbanismo información sobre parcelas, inmuebles o promociones para disponer de datos oficiales y veraces antes de formalizar cualquier operación de compraventa.
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