Los Franco se llevan sus bienes del pazo de Meirás entre críticas de los memorialistas: "Es otro expolio"

Los Franco realizaron este viernes el grueso de la mudanza del pazo de Meirás. Los camiones traspasaron el portalón a las ocho de la mañana para cargar con destino a Madrid los muebles, piezas decorativas y otros enseres que han sido reconocidos a los hermanos Martínez-Bordiu. Como ya avanzó este diario, se trata de unos 400 bienes que no fueron reclamados por el Estado en su demanda al no poder acreditar su titularidad. Según ha podido saber este diario, parte de ellos serán vendidos en una casa de subastas a partir de septiembre.

La mudanza se llevó a cabo sin revuelo político pero entre fuertes críticas de los memorialistas. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña denunció "otro expolio" con la "complicidad" del Estado y la "total pasividad" de la Xunta. El colectivo echó en cara al Gobierno central que cerrase "en exclusiva" As Torres y cancelase las visitas previstas para este viernes para que los descendientes del dictador pudiesen retirar bienes que, afirman, "van mucho más allá de elementos de carácter personal" y entre las que se incluyen piezas "ligadas con la etapa de Franco": "Es otro expolio que se suma a otros perpetrados con anterioridad a que el Estado tomase posesión de la propiedad en diciembre de 2020", denuncian los memorialistas, que ya alertaron en años pasados de la desaparición de piezas de As Torres.

Las administraciones, en cambio, guardan silencio. Ninguna de las instituciones que participó en la demanda por la titularidad de As Torres se pronunció sobre la mudanza. Incluso el Concello de Sada, el único que exigió en el pleito la permanencia en Meirás de todos los bienes, y que se inclina ahora por pasar página. A consulta de este diario, su alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría, calificó de "buena noticia" la retirada de los bienes, al entender que su salida con el último escollo para que As Torres se abran por completo al público.

Habrá que esperar a la apertura completa de este Bien de Interés Cultural en trámites de convertirse en lugar de memoria para conocer el alcance de esta retirada de bienes. De momento, solo han trascendido las piezas que los herederos del militar golpista pueden llevarse de As Torres, pero no las que finalmente cargaron en los camiones de mudanza. Según ha podido saber este diario, la mudanza todavía no se ha llevado a cabo por completo. Tras la salida de los trailers de transporte, los trofeos de caza continuaban colgados de la pared del vestíbulo pero los salones han perdido buena parte del mobiliario, un menoscabo que resultaba también patente en las estancias superiores.