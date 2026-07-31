Frente común en Arteixo para salvar el futuro de Ferroglobe en Sabón

La corporación municipal de Arteixo ha cerrado filas de forma unánime en apoyo a los 113 trabajadores de la planta de Ferroglobe en Sabón. A propuesta del PSOE local, el pleno aprobó esta semana una declaración institucional para mostrar el respaldo conjunto de todos los grupos políticos a la plantilla ante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado por la multinacional. El acuerdo tendrá vigencia desde este sábado, 1 de agosto, hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque la empresa todavía no ha comunicado cuándo comenzará a aplicarlo.

La declaración institucional comparte el diagnóstico de los trabajadores y de la propia dirección sobre el origen de la crisis que atraviesa la única fábrica de silicio metal de España: la competencia desleal y el dumping provocado por las importaciones de silicio chino a bajo coste. Por ello, insta a las autoridades comunitarias a adoptar con urgencia medidas de protección para este material, considerado clave y estratégico para la transición energética, la tecnología y el sector de la automoción.

El posicionamiento político municipal llega en un momento de máxima tensión laboral. Apenas una semana después de que la plantilla se concentrase a las puertas de la factoría para calificar el expediente de «totalmente desproporcionado», y tras dos semanas de «duras negociaciones» con la empresa, los trabajadores acabaron firmando el acuerdo.

Una reducción del 17% del sueldo

Este contempla la posibilidad de aplicar un ERTE durante un máximo de año y medio. En ese caso, los trabajadores afectados mantendrían el 83% de su sueldo habitual, por lo que sufrirían una reducción salarial del 17%. Por ahora, según el presidente del comité, Albano Calvelo Naya, Ferroglobe no ha comunicado la activación del expediente.

A pesar de la firma, el malestar entre los empleados es patente, ya que se trata del cuarto ERTE que la compañía plantea en las instalaciones de Sabón. Desde la CIG advierten de que el último expediente concluyó a finales de 2024, por lo que parte del personal no ha tenido tiempo suficiente para recuperar íntegramente su derecho a la prestación por desempleo. Esto genera el riesgo de que algunos trabajadores agoten las ayudas sin garantías claras sobre la continuidad de la actividad industrial a largo plazo.

Por todo ello, la representación sindical exigió a Ferroglobe un plan de viabilidad que garantice el futuro de la fábrica, un reparto equitativo del esfuerzo que no penalice únicamente a la plantilla operativa y un complemento salarial digno que mitigue la pérdida de poder adquisitivo mientras estén vigentes las medidas de regulación de empleo.

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La planta de Ferroglobe en Sabón ha recibido más de 12 millones de euros en fondos europeos gestionados por el Gobierno central para, entre otras actuaciones, construir un nuevo horno de carbón vegetal diseñado para reducir en un 58% las emisiones derivadas de la producción de silicio. La empresa sostiene que el ERTE no afectará a este proyecto de descarbonización, una postura ratificada por Calvelo Naya, quien remarca que el compromiso alcanzado incluye mantener a la plantilla de Sabón para ejecutar estos trabajos.