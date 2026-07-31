A Laracha se suma a la comarca de Betanzos y restringe el uso del agua ante la bajada del caudal de los ríos

La acusada bajada en los caudales de las cuencas fluviales continúan complicando el abastecimiento en el área metropolitana de A Coruña. Después de que prácticamente toda la comarca de Betanzos tomase medidas ante la escasez de agua, A Laracha ha anunciado que se sumará a las restricciones. Y es que a partir de este sábado, 1 de agosto, la playa de Caión se quedará sin servicio de duchas. El Concello asegura que esta será una de las principales medidas preventivas tras detectarse un severo descenso en el nivel de captación del río Anllóns, cuyo sistema permanece bajo el nivel de prealerta por escasez moderada decretado por la Xunta.

El seguimiento realizado por el Ayuntamiento en coordinación con Veolia, la empresa concesionaria del ciclo del agua, ha obligado a endurecer unas restricciones que se vienen aplicando de forma progresiva desde principios de mes. Además del cierre de las duchas en el arenal, el Ejecutivo local reducirá al mínimo imprescindible la limpieza con agua en las calles y mantendrá suspendido el riego de todas las zonas verdes públicas. Asimismo, queda prohibido en todo el término municipal el llenado total o parcial de piscinas particulares, el riego de jardines o huertas con agua potable y la limpieza de vehículos privados fuera de las instalaciones profesionales.

Municipios como Irixoa —el primero en lanzar bandos de restricción—, Aranga, Curtis o Vilasantar ya han aplicado vetos al riego y al llenado de piscinas. El caso más severo hasta la fecha es el de Oza-Cesuras, que cerró el grifo para cualquier uso que no sea estrictamente doméstico o de hostelería, prohibiendo expresamente otros consumos a partir de las 19.00 horas. Por su parte, en localidades como Arteixo se activaron campañas de concienciación ciudadana a principios de julio, mientras en Coirós formaciones políticas solicitan actuaciones urgentes ante la pérdida de caudal en los cauces locales.

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Ante la perspectiva de que la escasez en los caudales se prolongue durante el mes de agosto, los ayuntamientos del área coinciden en hacer un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos. El objetivo, insisten desde las administraciones locales, es priorizar duchas cortas frente al baño, optimizar los electrodomésticos y evitar cualquier desperdicio para frenar el deterioro de los recursos hídricos disponibles y evitar cortes directos en el suministro de agua potable.