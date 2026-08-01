Estabilizado un incendio forestal que quemó 4 hectáreas en Coirós

Poco después de las seis y media de la tarde de este sábado se declaró un incendio forestal en Coirós, justo detrás del restaurante La Paz. El fuego, que se establizó a las 20.20 de la tarde, movilizó a dos agentes de Medio Rural, seis brigadas, cuatro motobombas, dos palas y dos helicópteros.

Vista de agentes durante las labores de extinción del incendio de Coirós. / LOC

La superficie afectada fue de un total de 4 hectáreas, y los vecinos del municipio afirmaron que se veía "mucho humo" desde abajo, aunque Medio Rural descartó que el incendio haya afectado a viviendas. Finalmente no fue necesaria la intervención de las palas para extinguir el fuego.