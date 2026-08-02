La firma cullerdense detrás del primer café de Karl Lagerfeld: "Galicia tiene mucho que aportar al mundo en ámbitos como la arquitectura"

Siete años después de la muerte del afamado diseñador Karl Lagerfeld, la marca de lujo que lleva su nombre estrena una cafetería en Ámsterdam. El local, ubicado en el número 32 Raadhuisstraat, se encuentra cerca de la sede global de la empresa, y su puesta en marcha tiene sello gallego.

Kimak, la empresa de montaje de Culleredo, es la firma detrás de la ejecución de este café. La empresa explica que trabajan desde 2023 con Karl Lagerfeld "de manera habitual" para ayudar en su crecimiento y expansión. "Hemos colaborado, de forma muy cercana, en múltiples proyectos, desde la tienda de KL Jeans en Fuencarral, córners en centros comerciales o la fabricación de mobiliario expositivo", señalan.

El trabajo con la marca de lujo, indican, empieza "desde los primeros sketches", en los que se busca tanto un "desafío a nivel estético" como "la funcionalidad y viabilidad a nivel productivo de los elementos". Cada detalle del proyecto habla el idioma del diseñador, donde el café, producto y arquitectura coexisten "con precisión y carácter".

Y es que la cafetería no solo ofrece la bebida de especialidad o una bollería de diseño hecha por la marca holandesa Pantopia. En el local, los clientes pueden explorar una selección de libros, coleccionables y figuras, además de prendas de la marca de lujo, siempre rodeado de la estética blanca y negra que caracteriza a Karl Lagerfeld.

El interior del local ejecutado por Kimak en Ámsterdam / LOC

Un reto en la búsqueda de una "sensación de flotabilidad"

Entre los elementos que más llaman la atención en la cafetería Kimak destaca una gran isla realizada en piedra caliza de Campaspero, que está acompañada por estanterías suspendidas de metal cepillado, y la barra de café, revestida con una envolvente metálica brillante y acanalada.

La firma cullerdense detalla que, durante la fase de fabricación, uno de los retos fue "combinar un diseño con la máxima esbeltez y la mínima expresión en los elementos metálicos que, a su vez, garantizase la estabilidad y resistencia de las piezas" en una búsqueda de una "sensación de flotabilidad" en los elementos metálicos. Durante el montaje, añaden la instalación de la isla "por el peso y dimensiones" requirió una "rigurosa planificación de obra y coordinación logística y habilidad en su manipulación".

Todo este proceso no hubiese sido posible sin años de experiencia trabajando para grupos de referencia mundial como Inditex. Esta colaboración, señala Kimak, les ha permitido atajar proyecto de gran complejidad con una forma de trabajar en la que prima "la exigencia, la precisión y la rapidez".

El sello gallego

La participación gallega en el proyecto va más allá de la ejecución por parte de Kimak. Según explica la empresa, la arquitecta responsable del diseño es también gallega. "Es un orgullo que un proyecto internacional como Karl Café lleve también el sello de Galicia", señala la firma cullerdense.

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"Galicia tiene mucho que aportar al mundo en ámbitos como la arquitectura, el diseño, la creatividad y la capacidad industrial. Poder llevar ese conocimiento y esa forma de trabajar fuera de nuestras fronteras, y hacerlo además en un proyecto vinculado a una marca de reconocimiento internacional como Karl Lagerfeld, es una excelente manera de proyectar Galicia internacionalmente", añade.