Miño presume de la cebolla chata, que estrena helado propio

Miño celebró este domingo la vigésimo quinta feria para exaltar su producto estrella: la cebolla chata. Como todos los años, la celebración incluyó degustaciones, talleres, conciertos y demostraciones en vivo de diversos oficios artesanales.

Una de las novedades de esta edición fue la presentación de un helado para rendir tributo a este ingrediente básico en cualquier cocina. Su elaboración corrió a cargo de Bico de Xeado, que supo exprimir todo el potencial de la cebolla chata caramelizada.