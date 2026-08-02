24 aniversario de la feria
Miño presume de la cebolla chata, que estrena helado propio
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Miño
Miño celebró este domingo la vigésimo quinta feria para exaltar su producto estrella: la cebolla chata. Como todos los años, la celebración incluyó degustaciones, talleres, conciertos y demostraciones en vivo de diversos oficios artesanales.
Una de las novedades de esta edición fue la presentación de un helado para rendir tributo a este ingrediente básico en cualquier cocina. Su elaboración corrió a cargo de Bico de Xeado, que supo exprimir todo el potencial de la cebolla chata caramelizada.
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