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24 aniversario de la feria

Miño presume de la cebolla chata, que estrena helado propio

Feria de la cebolla chata de Miño.

Feria de la cebolla chata de Miño. / LOC

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Miño

Miño celebró este domingo la vigésimo quinta feria para exaltar su producto estrella: la cebolla chata. Como todos los años, la celebración incluyó degustaciones, talleres, conciertos y demostraciones en vivo de diversos oficios artesanales.

Una de las novedades de esta edición fue la presentación de un helado para rendir tributo a este ingrediente básico en cualquier cocina. Su elaboración corrió a cargo de Bico de Xeado, que supo exprimir todo el potencial de la cebolla chata caramelizada.

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