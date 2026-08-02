Récord de asistencia a la Festa do Cabalo de Teixeiro
Teixeiro celebró este domingo el cuarto de siglo de su Festa do Cabalo. Y lo hizo con «cifras récord de asistencia», celebra el Concello de Curtis. La celebración contó con diversas pruebas y el espectáculo Paco Martos Horse Show, considerado una de las mejores exhibiciones de doma de Europa.
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, agradeció el "esforzo colectivo" que ha hecho posible alcanzar este 25 aniversario: "A tenacidade, a constancia, o traballo incansábel e a colaboración de tantas persoas e entidades ao longo destes anos foron a clave para converter a Festa do Cabalo de Teixeiro nun verdadeiro referente a nivel nacional", destacó el regidor.
Caínzos quiso rendir además un homenaje muy especial al gran protagonista del día: "Esta é a festa do mellor amigo do ser humano na nosa terra: o cabalo. Hoxe celebramos a nobreza, a forza e o vínculo único que nos une a este animal tan extraordinario, que é o corazón palpitante desta xornada".
- Hallan una ballena varada de 12 metros en la playa de Sabón, en Arteixo
- La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
- El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
- El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- Tatiana Narlian expande su dulce mundo de tartas y trampantojos a Carral: 'El apoyo de mi familia me empuja a crecer