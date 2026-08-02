Récord de asistencia a la Festa do Cabalo de Teixeiro

Teixeiro celebró este domingo el cuarto de siglo de su Festa do Cabalo. Y lo hizo con «cifras récord de asistencia», celebra el Concello de Curtis. La celebración contó con diversas pruebas y el espectáculo Paco Martos Horse Show, considerado una de las mejores exhibiciones de doma de Europa.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, agradeció el "esforzo colectivo" que ha hecho posible alcanzar este 25 aniversario: "A tenacidade, a constancia, o traballo incansábel e a colaboración de tantas persoas e entidades ao longo destes anos foron a clave para converter a Festa do Cabalo de Teixeiro nun verdadeiro referente a nivel nacional", destacó el regidor.

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Caínzos quiso rendir además un homenaje muy especial al gran protagonista del día: "Esta é a festa do mellor amigo do ser humano na nosa terra: o cabalo. Hoxe celebramos a nobreza, a forza e o vínculo único que nos une a este animal tan extraordinario, que é o corazón palpitante desta xornada".