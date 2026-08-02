Hasta tres días sin agua en algunas aldeas de Oza Cesuras por una avería que se complicó con la sequía

El municipio de Oza Cesuras fue uno de los primeros de la comarca brigantina que decretó este verano restricciones en el consumo de agua por la caída de las reservas en ríos y manantiales. Ante la preocupante merma de los depósitos, el Gobierno local llegó a difundir un vídeo en redes sociales para reclamar contención en el consumo y, poco después, estableció las primeras medidas de ahorro a través de un bando en el que limitaba el uso del agua de la traída a usos domésticos u hosteleros y prohibía expresamente su utilización para el riego de fincas o huertas.

Lejos de remitir, la crisis se vio agravada este viernes con una avería que ha puesto en jaque la red de abastecimiento y ha dejado sin agua a numerosos núcleos de población. Los problemas comenzaron la noche del pasado jueves. La empresa concesionaria emitió un comunicado en el que informaba de una "interrupción generalizada" del suministro por la confluencia de la sequía, la caída del caudal del Mendo, el elevado consumo y una incidencia en la captación. A consulta de este periódico, un responsable de la empresa Espina y Delfín explicó a última hora del viernes que la avería ya había sido resuelta, pero que el bajo caudal del río complicaba el restablecimiento del suministro, al hacer que el agua tardase más de lo normal en subir al punto de suministro.

El sábado varias aldeas continuaban sin agua y el Concello difundió en redes otro comunicado de la empresa concesionaria para informar de que el servicio se restablecería en su totalidad durante la mañana del domingo, pero no fue así. En el día de ayer hubo núcleos que recuperaron el suministro, pero otros que no habían registrado problemas hasta entonces amanecieron sin gota de agua en el grifo. La situación afectó especialmente a Bragade, donde varios hogares permanecieron hasta tres días sin agua, según denuncian los vecinos, que se quejaban ayer especialmente por la falta de información. Y es que durante el domingo, a muchos les fue imposible contactar con la concesionaria, a pesar de que la había habilitado hasta dos teléfonos para los afectados. Este periódico intentó también sin éxito contactar con la gestora a lo largo de la tarde de ayer, aunque en los dos días anteriores sí ofreció información a través de ese medio.

La situación suscitó las quejas de PSOE y BNG. Los socialistas denunciaron el sábado en sus redes sociales que hasta 700 vecinos de Cesuras llevaban varios días sin agua y lamentaron la falta de información. "Só temos noticias da empresa suministradora a través dun breve comunicado no que prega paciencia, que se debe a unha avería e a falta de auga pola seca. Non temos coñecemento de que no Concello se esté a levar a cabo algunha actuación para facilitar auga os veciños afectados.Por iso dende aquí pedimos ao Concello que tome as medidas pertinentes para pór solución canto antes a este problema tan grave, xa que tampouco teñen auga nas fontes", afirmaba la formación.

El BNG ponía también este domingo el foco en la falta de información y expresaba su preocupación por la situación de la red de suministro en el antiguo territorio de Cesuras, donde se han registrado numerosas incidencias en los últimos años.