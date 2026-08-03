Paderne veta uno de los accesos a la playa de A Xurela por riesgos de desprendimientos

El Concello de Paderne ha vetado el acceso a la playa de A Xurela, en el lugar de Insua, al constatar desprendimientos en la pasarela de hormigón y las escaleras que dan acceso al arenal que podría ser un riesgo para las personas que las usan. La actuación busca evitar accidentes mientras existan deficiencias.

El Ayuntamiento concluyó en informe técnico que la vivienda inspeccionada no tenía síntomas de "agotamiento estructural", pero advirtió una "situación de peligro" en la pasarela de hormigón, en el cierre oeste de la parcela y las escaleras de acceso. Según explica el Concello, estos elementos se apoyan sobre un terreno afectado por la erosión, que acabó dejando parcialmente desnuda la cimentación, con grietas, desplomes hacia el desnivel barandillas rotas o insuficientes, por lo que no son aptas para su uso.

El Gobierno local se reunió con el servicio de Costas de la Xunta el pasado mes de febrero y con la Demarcación de Costas en mayo. Durante estos encuentros se trató las necesidades de adoptar medidas inmediatas para evitar accidentes y se le informó al Concello que la instalación preventiva del vallado era responsabilidad municipal.

Los terrenos por pasa el acceso son de titularidad privada, excepto el tramo final que es de dominio público.

Cartelería con avisos

El Concello ya ha señalado el punto exacto en el que termina el camino público y comienza el acceso privado, además de instalar señales de advertencia con el mensaje "Peligro de desprendimiento, fin del camino municipal".

El Ayuntamiento también les notificó a los titulares de las parcelas afectadas la situación y les requirió un proyecto técnico para reparar los elementos o, en caso de ser necesario, realizar la demolición controlada de las partes deterioradas. Las obras tendrán que contar con las autorizaciones necesarias.

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Como medida preventiva inmediata, se ha instalado una valla de seguridad y señales de advertencia para impedir el paso por la pasarela y las escaleras. Esta se mantendrá mientras persista la situación de riesgo y hasta que se ejecuten las obras necesarias.