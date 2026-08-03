El proyecto de área metropolitana de A Coruña enfrenta a los ayuntamientos

El proyecto para conseguir que A Coruña y su círculo de municipios limítrofes impulsen servicios en común está mostrando las divisiones en la concepción del área metropolitana. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en declaraciones este lunes chocó directamente contra los ayuntamientos que habían denunciado su exclusión en la reunión del pasado viernes con la regidora de A Coruña.

"A reunión celebrada no Concello da Coruña non era para facer ningún área metropolitana", aseguró este lunes el García Seone, tras añadir que solo se había invitado a Arteixo, Oleiros, Culleredo y Cambre para tratar el tema del área de prestación conjunta de taxis donde "hai un problema moi gordo". "Non era nin para constituir un área metropolitana, nin facela máis ampla como di o alcalde de Culleredo", añadió el regidor oleirense.

Fue el propio Concello de A Coruña el que señaló tras la reunión del viernes, en una nota de prensa, que el objetivo de la cita era "mejorar la movilidad, optimizar la prestación de servicios públicos, impulsar infraestructuras y proyectos comunes".

Críticas por la "convocatoria limitada"

Esta reunión, a la que no asistieron ni Cambre ni Culleredo, despertó el malestar entre los diferentes gobiernos locales de la comarca y el Consorcio de As Mariñas. El área de prestación conjunta ya había recibido críticas de los ejecutivos de Sada y Bergondo, que habían denunciado que se estaba creando una área metropolitana "a dos velocidades" al excluir a municipios que "participan plenamente de la realidad social, económica y territorial" del entorno coruñés, pero el encuentro avivó todavía más las críticas.

El regidor cullerdense, José Ramón Rioboo, que no asistió por problemas de incompatibilidad de agenda, señaló el viernes que "un área metropolitana no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a concellos que forman parte de la realidad social, económica y territorial de nuestra comarca".

"A actitude do alcalde de Culleredo non ten explicación, cando o motivo da reunión veu dado polo servizo de taxis de Alvedro", afirmó este lunes García Seoane. El primer edil oleirense achacó la ausencia de Diana Piñeiro, regidora de Cambre, que se había excusado por un "imprevisto", a una llamada del presidente del Consorcio de As Mariñas, José Antonio Santiso, al que calificó como "conspirador nato".

"O único que fai politica barrio baixeira é o presidente do Consorcio das Mariñas", aseguró García Seoane, que añadió que tiene "adocenados" a otros regidores por las deudas que sus municipios tienen con el ente supramunicipal.

Para el alcalde de Oleiros no era necesario convocar a Abegondo, Carral, Sada, Bergondo o Betanzos porque no se trataron temas en los que estén implicados, de igual manera que cuando se abordan problemas con el abastecimiento de agua o la depuradora de Bens no atienden todos.

Sin reunión sobre la mesa

Las declaraciones del regidor oleirense llegan tras la reclamación del Consorcio de As Mariñas de una "reunión urgente" con la regidora coruñesa. El Ayuntamiento de A Coruña señala que el objetivo de la reunión del pasado viernes era "avanzar con los ayuntamientos limítrofes", con los que se seguirá trabajando.

En un comunicado este sábado, el alcalde de Abegondo destacó que los regidores de consorcio y Rey siempre tuvieron una "actitud intachable de colaboración", pero que estas nuevas decisiones parece que buscan "más a dinamitar las relaciones institucionales que a seguir tendiendo puentes".

Santiso pidió que la alcaldesa aclarase "si seguimos trabajando en la misma línea de consenso o si, por el contrario, por parte de A Coruña se ha decidido romper con el entendimiento que teníamos".