Adif plantea cuatro alternativas para sustituir el paso a nivel de la estación de Teixeiro

Primer paso para dar una alternativa de acceso tras el cierre del paso a nivel de la estación de Teixeiro. Las quejas vecinales, materializadas en más de 2.142 firmas, y la reclamación unánime de la Corporación de Curtis de habilitar un nuevo paso para evitar que el pueblo quede "dividido en dos" han llevado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a mover ficha. El organismo estatal acaba de presentar al Concello cuatro posibles alternativas, cuya ejecución será financiada a partes iguales por el Estado y el Ayuntamiento.

El Gobierno local ha convocado una reunión para informar a la ciudadanía de las cuatro propuestas. El encuentro será mañana, jueves, a las 19.00 horas en el Edificio de Usos Múltiples. Según avanza el Ejecutivo municipal presidido por Javier Caínzos (PP), dos de las alternativas pasan por construir un paso elevado y las otras dos, por un itinerario soterrado. Una de las posibles soluciones que plantea el Adif es aprovechar el paso inferior existente para vehículos y adaptarlo también para un uso peatonal. La otra, construir desde cero un paso inferior bajo la vía, avanzan desde el Consistorio.

El Gobierno local reiteró este miércoles su apoyo a las demandas vecinales para recuperar "una vía de cruce accesible y segura". En la actualidad, denuncia, los vecinos se ven obligados a emplear el paso inferior de la carretera AC-231, que presenta "deficiencias de seguridad y accesibilidad para los peatones".

Protesta por el cierre del paso de la estación de Teixeiro. / LOC

El cierre del paso a nivel de la estación de Teixeiro en junio de 2024 generó un enorme malestar vecinal y propició la creación de una plataforma ciudadana. Los residentes denunciaron los trastornos que se derivaban de la supresión de este paso, que comunicaba la zona en la que se localizan la mayor parte de los servicios, incluido el Concello, el ambulatorio o el colegio, con la parte antigua, donde se ubica la iglesia, el cementerio o el edificio de usos múltiples. Su queja fue respaldada por los dos grupos que componen la Corporación, PP y BNG, que acusaron al Adif "dividir el pueblo en dos" y obligar la ciudadanía a dar un enorme rodeo y utilizar como alternativa un paso soterrado que no cumplía las condiciones de accesibilidad.

El organismo estatal desoyó las quejas y mantuvo el cierre por razones de "seguridad" y “con el objeto de “devolver su uso original al cruce de vía entre andenes de la estación, que se estaba empleando de forma inadecuada como paso de ciudad”. El Adif instó inicialmente a utilizar el paso inferior de la AC-231 pero ante las quejas por las deficiencias que presenta para el tránsito peatonal se avino a estudiar posibles alternativas con el Concello.