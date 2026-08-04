A Laracha subasta seis parcelas para construir casas y tramita otras siete para vivienda protegida

El Concello de A Laracha ha dado un nuevo paso para movilizar su patrimonio municipal de suelo urbano en la urbanización Monte Claro, situada en Cancelo do Medio, en la parroquia de Cabovilaño. Tras la aprobación del expediente por parte de la Junta de Gobierno Local, la plataforma de contratación del Estado acaba de hacer público el anuncio de licitación para vender, mediante subasta pública al alza, seis parcelas de titularidad municipal destinadas a la edificación de viviendas unifamiliares libres por un precio base conjunto de 215.700 euros sin impuestos, que se aproxima a los 261.000 euros con el IVA incluido. En paralelo, el Ejecutivo local tramita la incorporación de otras siete fincas del mismo ámbito al programa del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para ampliar la oferta de vivienda protegida, también unifamiliar.

La operación global abarca una superficie conjunta de unos 4.600 metros cuadrados repartidos en 13 fincas íntegramente municipales, cuya valoración total de mercado alcanza los 486.000 euros. Todas ellas son parcelas de suelo urbano consolidado, con la gestión urbanística completamente finalizada y preparadas para la ejecución directa de las obras. Cuentan con todas las infraestructuras de suministro de agua, saneamiento, red eléctrica, telefonía, viales pavimentados y aceras. El planeamiento autoriza la construcción de casas unifamiliares compuestas por planta baja y un piso, con un máximo de 7 metros.

El paquete de seis parcelas libres que sale ahora a subasta suma una edificabilidad conjunta de 944 metros cuadrados. La finca de mayor tamaño tiene 442 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 184 metros cuadrados. Tres de las fincas disponen de 375 metros cuadrados —una con una edificabilidad de 160 metros cuadrados y dos de 150—, mientras que las dos parcelas más pequeñas cuentan con 350 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 150. La tasación municipal toma como referencia un valor de 1.728 euros por metro cuadrado para las viviendas terminadas. La puja es individual por cada parcela, y los precios de tasación de las fincas van desde los 41.000 hasta los 50.000 euros.

Ofertas hasta el 2 de septiembre

Al tratarse de una subasta al alza, la adjudicación se decidirá exclusivamente en función del mayor precio ofertado en la puja. Las personas o empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 2 de septiembre a las 23.59 horas por vía electrónica. Los pliegos también incluyen su entrega presencial en el Registro General del Concello dentro de su horario de apertura.

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El segundo paquete está formado por otras siete parcelas contiguas que el Concello pretende incorporar al programa del IGVS para promover vivienda protegida unifamiliar, con superficies que van de los 300 a los 491 metros cuadrados y una edificabilidad total conjunta de 1.050 metros cuadrados. Cada una de estas siete fincas está valorada en 32.300 euros, lo que eleva el importe conjunto a 226.200 euros. En este caso, la tasación toma como referencia un valor de 1.340 euros por metro cuadrado de vivienda terminada. La iniciativa busca ampliar la oferta residencial en una de las zonas con «mayor proyección urbanística del municipio», según destaca el Concello.