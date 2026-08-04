La oposición de Oza Cesuras fuerza un pleno extraordinario por el corte de agua: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible"

Quinto día sin suministro de agua en Cesuras. La situación ha agotado la paciencia de los grupos de la oposición que, a iniciativa del BNG, forzarán un pleno extraordinario: "É un escándalo que o alcalde non ofrezca ningún tipo de explicación nin establezca plazos para resolver o problema", denuncia la portavoz nacionalista, Estefanía Busto.

El último comunicado disponible del Concello es de hace 21 horas. Se trata de una escueta nota de la empresa concesionaria, Espina y Delfín, en el que informa de que mientras no se reponga completamente el servicio, "los valores de color y turbidez da auga podrán ser superiores a los habituales" y recomienda no emplear el agua para el consumo, pero sin aclarar si es apta o no.

Varios negocios de hostelería se han visto obligados a cerrar sus puertas o pagar cisternas sin que el Concello ofrezca una estimación sobre plazos para recuperar la normalidad ni habilite un suministro alternativo mediante cisternas: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible", critica el BNG en un comunicado.

En una solicitud de pleno conjunta, BNG, PSOE y la edil no adscrita Mónica Fernández-Aceytuno instan al Gobierno local a habilitar de forma urgente camiones cisterna con agua potable y a ofrecer información sobre las causas de la avería y los plazos para la restitución del servicio.