Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expansión hotelera en San AndrésIncertidumbre en las escuelas infantiles de A CoruñaEl regreso de Angeliño 14 años despuésCrecen las familias monoparentales en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sequía

La oposición de Oza Cesuras fuerza un pleno extraordinario por el corte de agua: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible"

La empresa concesionaria recomienda no utilizar el agua, sin aclarar si es apta para el consumo o no

Negocios de hostelería cierran temporalmente sus puertas o pagan cisternas

Estado en el que salía el agua este lunes en un local hotelero de Oza-Cesuras

Estado en el que salía el agua este lunes en un local hotelero de Oza-Cesuras / CASTELEIRO / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antares Pérez

Oza Cesuras

Quinto día sin suministro de agua en Cesuras. La situación ha agotado la paciencia de los grupos de la oposición que, a iniciativa del BNG, forzarán un pleno extraordinario: "É un escándalo que o alcalde non ofrezca ningún tipo de explicación nin establezca plazos para resolver o problema", denuncia la portavoz nacionalista, Estefanía Busto.

El último comunicado disponible del Concello es de hace 21 horas. Se trata de una escueta nota de la empresa concesionaria, Espina y Delfín, en el que informa de que mientras no se reponga completamente el servicio, "los valores de color y turbidez da auga podrán ser superiores a los habituales" y recomienda no emplear el agua para el consumo, pero sin aclarar si es apta o no.

Varios negocios de hostelería se han visto obligados a cerrar sus puertas o pagar cisternas sin que el Concello ofrezca una estimación sobre plazos para recuperar la normalidad ni habilite un suministro alternativo mediante cisternas: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible", critica el BNG en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

En una solicitud de pleno conjunta, BNG, PSOE y la edil no adscrita Mónica Fernández-Aceytuno instan al Gobierno local a habilitar de forma urgente camiones cisterna con agua potable y a ofrecer información sobre las causas de la avería y los plazos para la restitución del servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primera visita al pazo de Meirás tras retirar los Franco sus bienes: 'Hoy es un día triste
  2. Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
  3. La mudanza de los Franco en Meirás: del pazo a una casa de subastas en Madrid
  4. Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
  5. Nuevo ciclo para La Terraza de Sada: la Audiencia da la razón al Estado y rechaza prorrogar la concesión
  6. El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
  7. Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
  8. Tatiana Narlian expande su dulce mundo de tartas y trampantojos a Carral: 'El apoyo de mi familia me empuja a crecer

La oposición de Oza Cesuras fuerza un pleno extraordinario por el corte de agua: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible"

La oposición de Oza Cesuras fuerza un pleno extraordinario por el corte de agua: "O abandono á veciñanza é completamente inadmisible"

Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: "He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda"

El proyecto de área metropolitana de A Coruña enfrenta a los ayuntamientos

Miño presume de la cebolla chata, que estrena helado propio

Miño presume de la cebolla chata, que estrena helado propio

Paderne veta uno de los accesos a la playa de A Xurela por riesgos de desprendimientos

Paderne veta uno de los accesos a la playa de A Xurela por riesgos de desprendimientos

Récord de asistencia a la Festa do Cabalo de Teixeiro

Récord de asistencia a la Festa do Cabalo de Teixeiro

Hasta tres días sin agua en algunas aldeas de Oza Cesuras por una avería que se complicó con la sequía

Hasta tres días sin agua en algunas aldeas de Oza Cesuras por una avería que se complicó con la sequía

Los «Bridgerton» coruñeses del siglo XIX: estas son las historias ocultas de las fiestas que envolvían al castillo de Santa Cruz de Oleiros

Los «Bridgerton» coruñeses del siglo XIX: estas son las historias ocultas de las fiestas que envolvían al castillo de Santa Cruz de Oleiros
Tracking Pixel Contents