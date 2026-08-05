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9Louro, Baiuca y Ortiga se suman al cartel de las fiestas de Santa Cruz de Oleiros

Oleiros celebrará también eventos gastronómicos como la fiesta del chorizo, los callos y la sardiñada durante las festividades

Concerto de 9Louro.

Concerto de 9Louro. / Jesús Prieto

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Oleiros

Las grandes figuras del panorama musical urbano gallego llegarán a las fiestas de Santa Cruz de Oleiros del 20 a 25 de agosto. Las celebraciones acogerán también varios eventos de exaltación gastronómica y la Travesía a Nado ao Castelo.

Las fiestas será en la plaza de Esther Pita arrancarán el jueves 20 de agosto a las 21.00 horas con la fiesta del chorizo y una foliada en la que participarán el grupo Alana y Do Rivés.

El viernes comenzará el festival Son do Xaco, donde a las 21.00 horas saldrá al escenario 9Louro. A las 22.30 La Banda de Ayer cerrará la noche. El sábado las celebraciones empiezan por la mañana, con la Travesía a Nado, la fiesta de los callos y una sesión vermú. Por la tarde será la fiesta infantil y la misa cantada, mientras que por la noche llegará el turno de la churrascada, la actuación de la orquesta Marbella y, finalmente, el concierto de Ortiga, a las 23.45 horas.

El domingo será la salida del ramo acompañado por el grupo de gaitas Santaia, la misa del Santísimo y la fiesta de los callos y la empanada. La noche estará amenizada por el grupo Magos.

El 24 de agosto, las apuestas musicales serán la orquesta New York, el DJ Kike Varela y la actuación de Baiuca a las 22.30 horas. Antes, por la tarde, será la fiesta del langostino.

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El último día de las fiestas arrancará con la gran sardiñada a las 21.00 horas, seguida de las orquestas Tiruleque y Los Satélites. Las celebraciones cerrarán con los fuegos artificiales a medianoche.

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