Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario

La zona de Cesuras vivió este miércoles su quinta jornada de corte de agua debido a una avería en la red que se complicó por la sequía. La concesionaria abastecimiento, Espina y Delfín, informó a primera hora de la tarde de que el servicio se había restablecido en la "mayoría de los núcleos" y de que trabajaba contrarreloj para recuperar totalmente la normalidad, pero lo cierto es que el agua suministrada ayer a los hogares presentaba anomalías, como una elevada turbidez y mal olor, que han llevado a la compañía responsable del abastecimiento a desaconsejar su consumo por el momento. Otras aldeas permanecían aún sin servicio y sin información sobre los plazos de restablecimiento.

La falta de suministro o la ausencia de garantías sobre la potabilidad del agua ha obligado a los vecinos a autoabastecerse por su cuenta y ha llevado a algunos establecimientos hosteleros a costear con fondos propios cisternas o a cerrar temporalmente sus puertas. En este último caso se encuentra el restaurante A de Maruja, en Carres, que informó este miércoles a los clientes de que suspendía temporalmente su actividad dado que aunque el servicio ya se había restablecido, el agua suministrada no era de momento "apta para el consumo". La incidencia ha obligado a este local hostelero a anular ya una reserva para hoy para un grupo de veinte personas procedente de Asturias y distintos puntos de Galicia : "Xa non é un tema económico, é que tiña un compromiso con esa xente e síntome fatal por non poder atendelos", lamenta Maruja Taboada, especialmente molesta por la "falta de información" por parte del Concello. "Necesito saber que vai pasar, teño dúas reservas de 30 persoas para esta fin de semana. É xente que vén de diferentes lugares e xúntase aquí todos os anos. Que fago?", se preguntaba esta hostelera con impotencia.

Maruja Taboada, a la entrada de su restaurante, que permanece cerrado por la avería. / GUS DE LA PAZ / LCO

Afectados por este corte se mostraban también especialmente molestos por la falta de información y criticaban duramente la gestión del Concello de Oza Cesuras por no habilitar un servicio alternativo de abastecimiento. Algunos vecinos recordaban que, ante una situación similar registrada en el municipio vecino de Curtis hace unos años, el Concello había instalado cisternas de agua en distintos puntos del municipio.

Protesta para impedir el paso de camiones

Un grupo de residentes, recelosos por el agua empleada para el restablecimiento del servicio, se movilizó este miércoles para intentar impedir el paso de unos camiones. «Hemos visto pasar tractores con cisternas agrícolas por la zona del Campo da Festa y del monte de Seixas, presuntamente destinados al transporte de agua para el abastecimiento», denunciaban horas antes en un escrito presentado ante el Ayuntamiento. Estos vecinos, que afirman que el agua sale del grifo con un "fuerte olor a purín", se desplazaron hasta la depuradora para exigir explicaciones. El alcalde, Pablo González, se personó en la zona, al igual que la Guardia Civil. A pesar de que hubo momentos broncos, el episodio se zanjó sin altercados.

Vecinos y agentes de la Guardia Civil, tras impedir un grupo de residentes el paso de unos tractores con agua por dudas sobre su calidad. / LOC

Sanidade analiza el agua para determinar si es apta para el consumo

A consulta de este diario, la Consellería de Sanidade explica que tuvo conocimiento de la incidencia en la noche del domingo a raíz de una comunicación del 112. "A Inspección Farmacéutica de Saúde Pública realizou este luns a recollida de mostras da auga de consumo humano para analizar a súa calidade e determinar o alcance da incidencia", informan desde el departamento autonómico, que afirma trabajar en "estreita colaboración" con el Concello de Oza-Cesuras. "Unha vez obtindos os resultados das analíticas, serán comunicados ao Concello para que adopte as medidas que resulten necesarias", añaden.

Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, niega tener competencias en este caso. En respuesta a una consulta de este diario, este organismo autonómico recuerda que el abastecimiento municipal es una competencia municipal: "Augas de Galicia non pode intervir na súa xestión salvo solicitude, cousa que non ocorreu neste caso", apunta.

Frente común de la oposición: "É un escándalo que o alcalde non ofrezca explicacións"

Las portavoces del BNG y PSOE presentan por registro en el Concello de Oza-Cesuras la solicitud de un pleno extraordinario. / LOC

El malestar vecinal va en aumento y ha llevado a los grupos de la oposición, BNG, PSOE y la edil no adscrita Mónica Fernández-Aceytuno, a unir fuerzas para forzar un pleno extraordinario para obligar al Gobierno local a dar explicaciones."É un escándalo que o alcalde non ofrezca ningún tipo de explicación nin establezca plazos para resolver o problema", denuncia la portavoz nacionalista, Estefanía Busto, impulsora de esta iniciativa. La portavoz socialista, Laura Sánchez Couceiro, apeló por su parte a la "grave situación de emerxencia" que sufre la zona, con vecinos que acumulan "máis de 96 horas sen suministro".

En una solicitud de pleno conjunta, la oposición insta al Gobierno local a habilitar de forma urgente camiones cisterna con agua potable y a ofrecer información sobre las causas de la avería y los plazos para la restitución del servicio. Piden además una auditoría de la red de abastecimiento.

Este diario intentó sin éxito durante los últimos días recabar la opinión del Gobierno local.