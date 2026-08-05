La crisis del agua de Oza Cesuras remite pero persiste el malestar vecinal por la gestión del Concello

La crisis del agua en Cesuras comienza a remitir. Tras hasta cinco días sin servicio, la gran mayoría de los hogares vuelven a disponer de suministro, aunque persisten las quejas por turbidez o mal olor. Vecinos afectados por el corte de suministro que se registró en la noche del pasado jueves y que se prolongó durante varios días al complicarse por la sequía, relatan que el agua llega ahora turbia y un fuerte olor a cloro, por lo que evitan su consumo de momento.

A media tarde de este miércoles, el Concello de Oza Cesuras no había difundido ningún nuevo comunicado. La actualización más reciente era de las 15.59 del día anterior, cuando la empresa concesionaria, Espina y Delfín, emitió una nota a través del Facebook del Ayuntamiento para informar de que continuaba con los trabajos para restablecer la totalidad del servicio lo antes posible y explicaba que el abastecimiento de agua iría "recuperándose de forma paulatina" y "los niveles de turbidez disminuyendo progresivamente a medida que se estabilizase la red". Un día antes, y tras las fuertes quejas vecinales por el fuerte olor a purín con el que regresaba el agua a los hogares, la concesionaria recomendó no emplearla para el consumo, aunque sin precisar si era apta o no.

Ante las quejas trasladadas a través del 112, la Inspección Farmacéutica de Saúde Pública, organismo dependiente de la Consellería de Sanidade, se desplazó el lunes hasta la zona para tomar muestras del agua, "analizar su calidad y determinar el alcance de la incidencia". El departamento autonómico no ha informado todavía de los resultados y, a consulta de este diario, negó disponer de momento de las conclusiones. "Cando haxa novidades as comunicaremos", apuntan.

Aunque la crisis remite, el malestar de la población afectada por el corte persiste, sobre todo por la gestión del Concello de Oza Cesuras, al que echan en cara la falta de información y la ausencia de un suministro alternativo vía cisternas. Los residentes, que tuvieron que autoabastecerse y recurrir incluso a cisternas para mantener abiertos sus negocios, también expresaron sus suspicacias por los métodos empleados para recuperar el suministro y denuncian el uso de tractores con cisternas agrícolas para el transporte de agua.

Estas sospechas llegaron a un grupo de vecinos a plantarse delante de los camiones en la tarde de ayer para exigir explicaciones. El bloqueo del paso de los vehículos de transporte de agua, llevó al alcalde, Pablo González, y a la Guardia Civil a acudir a la zona pero aunque se registraron momentos tensos, la protesta se zanjó finalmente sin altercados.

Los vecinos prevén ahora movilizaciones en protesta para exigir al Concello explicaciones por su gestión de esta crisis y mejoras en la red de abastecimiento para evitar nuevos cortes de suministro. Denuncian que en los últimos años se han registrado varias incidencias por falta de inversión y un correcto mantenimiento de las infraestructuras. La oposición, PSOE y BNG y la edil Mónica Fernández-Aceytuno, comparten sus demandas y han forzado un pleno extraordinario para abordar este asunto.