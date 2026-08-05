Estudiantes de Bergondo podrán solicitar hasta 600 euros de ayuda para sus desplazamientos el próximo curso

Bergondo abre la convocatoria de las ayudas económicas para los desplazamientos escolares el próximo curso 2026-2027. Estas subvenciones pueden solicitarlas todos los estudiantes empadronados en el Concello de Bergondo que cursen Educación Infantil; Bachillerato; Formación Profesional; enseñanzas de régimen especial; Educación Universitaria; programas internacionales oficiales y otros estudios oficiales homologados.

Esta convocatoria está dotada con un presupuesto de 15.000 euros. Dependiendo de la distancia a recorrer los estudiantes podrán percibir hasta 40 euros o hasta 150 euros en caso de desplazarse hasta 170 kilómetros en Galicia. Los que tengan que ir hasta otras comunidades autónomas podrán recibir hasta 200 euros y los que estudien en otro país hasta 600 euros.

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El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 9 de octubre.