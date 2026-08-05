A Laracha licita los equipos para completar el proyecto del edificio intergeneracional

A Laracha ha sacado a licitación el contrato para equipar el nuevo edificio intergeneracional del municipio, con un presupuesto de más de 173.700 euros.

Con este contrato el Concello completa el proyecto de la infraestructura, que supuso invertir 1,1 millones de euros para convertir el inmueble en unas instalaciones modernas y preparadas para una gran variedad de actividades. El Ayuntamiento de A Laracha buscará convertir el espacio en un punto de referencia de la actividad social y de ocio para personas de todas las edades.

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El concurso se divide en cuatro lotes, que se ocupan del equipamiento general del edificio y los muebles, de los materiales informáticos, los equipos del aula digital y un cuarto que contempla la dotación para el estudio de grabación. Este está pensado para el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de contenidos audiovisuales.