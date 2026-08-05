Una veintena de artesanos de la península recalan en Alfaroleiros: "Esta feria es distinta de todas"

Un año más el parque de Luis Seoane en Santa Cruz de Oleiros vuelve a llenarse de las mejores piezas de barro, con colores y tradiciones de toda la península. Alfaroleiros se inauguró este miércoles y durará hasta el domingo, con un programa lleno de actividades para poner en valor la alfarería y conciertos.

Este año la feria cuenta con 23 artesanos de diferentes rincones de España y Portugal. Algunos ya son veteranos en la feria, como Armando Domínguez, que viaja desde Coímbra a Oleiros desde hace unos 15 años. "Esta feria es distinta de todas, porque no utilizamos mesas, tenemos la cerámica en la hierba, y como la cerámica es de varios colores, da una vista maravillosa", explica el portugués. Las piezas de Coímbra, conservan una técnica del siglo XVII, hecha y pintada a mano. "Es muy apreciada y conocida en todo el mundo", afirma.

Muchos de los artesanos se conocen desde hace años y destacan de la feria sobre todo el ambiente, el buen tiempo y la organización, que hace que cada año empaquen sus botijos, tazas y vueltatortillas y emprendan, una vez más, el camino a Oleiros.

Oleiros celebra una nueva edición de su feria de alfarería / Gus de la Paz

Alfaroleiros representa para muchos, de las pocas ocasiones de mostrar este arte tradicional, que en muchos lugares está perdiendo popularidad. Ángel Peño, de Toledo, trabaja con sus dos hermanos en un mismo taller, y cada uno se especializa en diferentes técnicas. "Aunque estamos todos trabajando en el mismo taller, hay uno que moldea y otro que tornea, que soy yo, que hago muchas piezas que luego se montan", señala el manchego.

Esta mezcla de estilos es lo que les está haciendo subsistir a la empresa. "La alfarería tradicional de allí es muy curiosa, pero se dejó de usar y se dejó de vender", apunta. A la feria llevan esa tradición, pero también piezas decorativas y caricaturescas del Quijote o macetas en forma de animales.

La tradición también se mostrará en los talleres y exhibiciones que se harán a lo largo de la semana. En ellas está considerando participar Pedro Góngora, para mostrar la típica cerámica verde de Úbeda. "La traigo también para rescatar un poco lo que es la tradición más arraigada", señala Góngora, que destaca las influencias árabes de las piezas más complicadas, algo que enseñará a hacer en las demostraciones.

Programa

En esta edición el mercado también incluye siete puestos de artesanos coruñeses y se harán demostraciones de showcooking impartidas por el cocinero André Arzúa, de Espazo Abella, que ofrecerá tres sesiones diarias basadas en recetas con producto local. A estas se le suma un programa ampliado de conciertos con artistas como Abril, MJ Pérez, Camellos o el Colectivo Panamera.

En la inauguración, el alcalde Ángel García Seoane lamentó que la Xunta siga sin reconocer Alfaroleiros como una de la feria de interés turístico gallego, pese a que sí lo están consideradas varias ferias medievales y otras celebraciones. El regidor criticó la falta de apoyo del Gobierno autonómico y aseguró que "quere ignorar a Oleiros, pero é Oleiros o que ignora ao Goberno galego e segue o seu camiño". García Seoane denunció también la falta de financiación para calles, carreteras o cultura.

La concejala de Cultura, María José Santos Zas, afirmó en su intervención que "se algo nos identifica aos galegos como pobo é a capacidade de converter o material máis humilde nun produto valioso", algo que ya se hace con la gastronomía y en esta feria, con la alfarería.

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El presidente en funciones de la Diputación, Xosé Regueira destacó Alfaroleiros como un espacio "onde o oficio convértese en memoria viva" y puso en valor el trabajo de los artesanos para transmitir conocimiento, identidad y resilencia. Regueira concluyó desando que esta edición sea "a mellor de súa historia".