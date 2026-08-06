Tribunales
La autopsia, clave para arrojar luz sobre el caso del bebé hallado muerto en Sada
Conocidos de esta joven de 25 años afirman ignorar que estuviese embarazada
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos se mantiene a la espera de los resultados de la autopsia para decidir las medidas que corresponden en el caso del bebé recién nacido que fue hallado muerto en un domicilio de Sada.
Su madre, una joven de 25 años que ingresó el pasado lunes 27 de julio en Urgencias con una fuerte hemorragia y que negó estar embarazada, ya ha sido de alta hospitalaria y permanece en casa.
Según fuentes próximas a la investigación, el análisis forense puede tardar aún varios días, dado que se trata de una prueba «compleja» que debe determinar si el bebé nació con vida o si, por el contrario, se trató de un fallecimiento intrauterino. Sus conclusiones son cruciales para dirimir si corresponde o no abrir diligencias penales contra la madre.
De momento, apenas han trascendido información sobre este caso y se desconocen otros datos clave, como los meses de gestación. Fuentes próximas a la investigación hacen un llamamiento a la prudencia y piden evitar las especulaciones y aguardar a conocer los resultados de la autopsia.
Extrañeza y estupor entre sus conocidos
El caso ha generado sorpresa y estupor entre los conocidos de esta joven de Sada, que ignoraban que estuviese embarazada. Según ha podido saber este diario, su padre, que la acompañó a Urgencias en la noche del pasado lunes 27 de julio, negó también ante el personal sanitario que su hija acabase de dar a luz.
Los sanitarios, ante los indicios de un parto reciente, incluida la detección del cordón umbilical, el CHUAC activó el protocolo previsto en estos casos y dio aviso a las fuerzas de seguridad, que se desplazaron hasta la vivienda de la joven y hallaron el cuerpo sin vida del bebé. n
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