Betanzos impone restricciones en el consumo de agua ante la caída de las reservas

El Concello de Betanzos se ha visto obligado a decretar restricciones en el consumo de agua ante la caída de las reservas. La alcaldesa, María Barral, ha aprobado un decreto en el que establece una serie medidas de obligado cumplimiento, como la prohibición del llenado total o parcial de piscinas o el lavado de coches con agua de la traída o los baldeos. Además, el Concello recomienda evitar el riego de jardines, zonas verdes, huertas de ocio y espacios ornamentales e insta a la ciudadanía a realizar un "consumo responsable".

"Trátase dun exercicio de responsabilidade colectiva. Se todos facemos un pequeno esforzo, estaremos contribuíndo a garantir o abastecemento de auga para toda a veciñanza. Estou convencida de que Betanzos volverá a responder con compromiso e responsabilidade", apunta la regidora.

El Concello destaca que el objetivo de estas nuevas limitaciones en el consumo es proteger las reservas hídricas, mermadas por la escasez de lluvias, y garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano y los usos esenciales.

Los problemas de caudal del Mendo y otros ríos de los que se abastece Betanzos, cada vez más graves y frecuentes, han llevado al Concello de Betanzos a analizar vías alternativas de suministro, onectar el municipio a la red de Cecebre. De momento, no han trascendido avances en las conversaciones con Emalcsa.

Restricciones en el área brigantina y crisis en Oza Cesuras

Ayuntamientos de la comarca brigantina como Curtis, Aranga, Coirós, Irixoa u Oza Cesuras publicaron hace ya semanas bandas para establecer restricciones ante el bajo caudal de ríos y manantiales. En lo que verano, el Concello que ha registrado más problemas es Oza Cesuras. Una avería que se complicó por la sequía dejó sin agua durante casi una semana a la zona de Cesuras. Aunque el servicio de suministro se ha restablecido ya en prácticamente todos los núcleos, los vecinos evitan consumir el agua por su turbidez y mal olor.

Hace dos días la concesionaria del servicio recomendó evitar su consumo y el martes se limitó a decir que aguardaba restablecer el servicio en todos los hogares, aunque sin aclarar si consideraba que el agua era ya apta para el consumo. El Concello no hecho declaraciones desde que se inició la crisis y el último comunicado de la empresa concesionaria que ha publicado en su web es del martes a las 15.59 horas.

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La falta de información y de un suministro alternativo vía cisternas ha generado numerosas quejas vecinales y ha llevado a los grupos de la oposición a forzar un pleno extraordinario.