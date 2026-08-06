El Concello da por restablecido el suministro en Cesuras casi una semana después y entre fuertes críticas de la población por su gestión

El Concello de Oza Cesuras ha publicado un bando en el que da por restablecido el suministro de agua en la zona de Cesuras tras obtener "resultados analíticos conformes con la normativa vigente". El agua vuelve a los domicilios tras casi una semana sin servicio, pero entre recelos de los afectados, que se han sentido "totalmente abandonados" y que denuncian que persisten deficiencias, como turbidez o un fuerte olor a cloro.

La gestión del Ayuntamiento de Oza Cesuras a lo largo de toda esta semana, desde que el pasado viernes 31 de julio a las 13.55 h emitió un bando en el que informaba de una "interrupción generalizada" del suministro por una avería hasta hoy, jueves 6 de agosto, a las 19.00 h, en que da por subsanada la incidencia, ha puesto en pie a los vecinos, que afean al Gobierno local presidido por Pablo González Cacheiro (PP) la falta de información durante la crisis y que no habilitase un servicio de abastecimiento alternativo vía cisternas.

Los comunicados, siempre escuetos, que recibieron los vecinos durante toda esta semana fueron difundidos a través del Facebook del Concello de Oza Cesuras por la empresa concesionaria, Espina y Delfín, que el pasado lunes, tras las quejas por el fuerte olor a purín con que el agua regresaba poco a poco a los hogares, recomendó evitar su consumo, aunque sin aclarar si era apta o no. El Gobierno local, por su parte, no realizó ninguna declaración pública.

Estado en que volvió el agua a los domicilios el pasado lunes. / CASTELEIRO / LCO

Su silencio ha sido la gota que ha colmado el vaso de una población que se siente abandonada, "los pobres de la fusión", como resume una afectada, y que dice soportar importantes deficiencias en el servicio de suministro desde hace años. Los grupos de la oposición, PSOE y BNG y la edil no adscrita, Mónica Fernández-Aceytuno, ha forzado la convocatoria de un pleno extraordinario.

El corte de esta semana ha generado importantes trastornos a los vecinos, obligados a autoabastecerse o a recurrir a pozos o a la ayuda de allegados para sus labores cotidianas, desde el aseo a la cocina. Los negocios de hostelería, por su parte, han tenido que recurrir a la compra de cisternas para mantener su actividad, como la Casa Grande do Soxal o se han visto abocados a cerrar sus puertas, como el restaurante A de Maruja, que tuvo que anular reservas y solo ha podido servir en los últimos días café de pota con agua de la fuente.

El propietario de Casa Grande de Soxal, obligado a comprar una cisterna de agua para mantener la actividad. / CASTELEIRO / LCO

Los vecinos denuncian el uso de tractores para el transporte de purín

Los afectados dejan claro que no permitirán que lo ocurrido se salde "así como así" y reclaman que se asuman responsabilidades, se realice una auditoría a fondo de la red y un plan de inversiones para garantizar un servicio "digno" a la población.

Demandan también una investigación que aclare si se emplearon tractores cisternas para el transporte de purín para el llenado de depósitos. Precisamente, los recelos sobre este último extremo llevaron a un grupo de residentes a concentrarse el pasado martes para impedir el paso de los camiones hasta recibir explicaciones. Afirman haber visto cómo se utilizaban camiones de uso agrícola para su llenado, sospechas que se acrecentaron ante el fuerte olor a purín que, denuncian, desprendía el agua tras restablecerse el suministro.

El agua marrón fue dando paso a una "blanca efervescente y con un fuerte olor a cloro" que, a esta hora, tampoco genera garantías entre muchos de los usuarios de la red.

Estado con el que llegaba el agua a un hogar de Cesuras hoy a las ocho de la tarde. / LOC

Sin confirmación de Sanidade

El Concello de Oza Cesuras afirma en el bando que acaba de subir a sus redes que el agua había obtenido "resultados analíticos conformes con la normativa vigente y en comunicación con el organismo sanitario". Este diario ha consultado en dos ocasiones a la Consellería por los resultados, de momento, sin obtener respuesta. "Cando haxa novidades as comunicaremos", apuntaban este miércoles, en su última comunicación con este medio.

En su bando, la concesionaria del suministro da "por restablecido el servicio de abastecimiento para todos los usos, incluido el consumo humano", aunque a renglón seguido invita a los usuarios que detecten presencia de agua turbia a contactar con el servicio de guardia.

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Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, niega por su parte tener competencias en este caso. En respuesta a una consulta de este diario, este organismo autonómico recuerda que el abastecimiento municipal es una competencia municipal: "Augas de Galicia non pode intervir na súa xestión salvo solicitude, cousa que non ocorreu neste caso", apunta.