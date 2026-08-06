El Consorcio de As Mariñas aprueba los pliegos para la recogidas de basura: más reciclajes y planes específicos por municipio

El Consorcio de As Mariñas ha dado luz verde a los pliegos para el concurso de recogida y transporte de la basura. La entidad formada por Oleiros, Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, Bergondo, Abegondo, Carral busca que el servicio se pueda comenzar a prestar en los primeros meses de 2027, ya que el actual contrato está prorrogado.

Al pleno de este jueves asistieron el presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, de Bergondo, Alejandra Pérez, de Cambre, Diana Piñeiro, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, de Culleredo, José Ramón Rioboo, de Sada, Benito Portela, y la primera teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

Los regidores presentes enfatizaron la necesidad de que el nuevo contrato incremente "sustancialmente" la calidad del servicio a los vecinos, según explican desde el Consorcio. El presidente apuntó en la sesión que ya se han introducido cambios en los pliegos para adaptar el servicio "ás necesidades reais da veciñanza dos oito municipios".

Entre los nuevos cambios estará el refuerzo de las medidas de sostenibilidad, con recogida separada para aumentar los niveles de reciclaje. Las condiciones también señalan que la nueva adjudicataria tendrá que llevar a cabo "medidas específicas" para que materiales y objetos puedan tener una segunda vida útil, en especial a través de los puntos limpios.

Las empresas también deberán proponer planificaciones territoriales diferenciadas para adaptarse a las condiciones de cada uno de los municipios del Consorcio.

Diez años de duración

El contrato está dividido en dos lotes. El primero tratará la contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos, así como la gestión de los puntos limpios, que tendrá una duración de diez años. El segundo lote tendrá una duración de cinco años y está reservado a la recogida de residuos voluminosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y a él solo podrán optar centros especiales de empleo.

En total el contrato cuenta con un presupuesto anual de más de 16 millones de euros, 15,1 millones de ellos para la recogida y el resto para el segundo lote. El presupuesto total de licitación será de 155,81 millones de euros.

Con los pliegos aprobados queda pendiente la publicación del contrato para abrir el plazo de presentación de ofertas cuanto antes.