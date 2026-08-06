Literatura
Un libro para explorar los enigmas e historias del monasterio de San Salvador de Bergondo
'Memoria en pedra' recopila la evolución histórica del inmueble y la información arquitectónica de uno de los templos de referencia del medieval gallego. La publicación de la obra se enmarca en los actos por los 900 años del monumento de Bergondo
El monasterio de San Salvador de Bergondo todavía sigue siendo un lugar lleno de misterios. La pérdida de su archivo documental en un incendio en 1338 deja sin resolver muchas preguntas sobre el origen y el papel del templo en la Galicia medieval, pero el libro Memoria en pedra, del periodista Xosé M. Salgado y el párroco Rubén Aramburu, busca recopilar la información que se sabe hasta la fecha.
La obra fue presentada este jueves en el propio monasterio, en un acto en el que los autores estuvieron acompañados por la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez. La regidora destacó que "é un orgullo para Bergondo poder celebrar os 900 anos do Mosteiro de San Salvador cunha obra tan rigorosa e necesaria como esta". "O noso patrimonio non é só pedra, senón tamén a memoria viva da nosa veciñanza", añadió.
El párroco Rubén Aramburu tomó la palabra durante la presentación para valorar la importancia de la vida monacal como espacio para huir del ruido, en el que "esquecer todas as cousas que nos atrapan, que nos dispersan como seres humanos". "Un monxe é aquel que vive só pero tamén aquel que vive unido á unidade", afirmó.
Aramburu repasó la historia de la vida de los religiosos que habitaron en los templos gallegos y reflexionó sobre los cambios que habían sufrido a lo largo de los siglos. "Este mosteiro está aberto a quen queira, pero tamén debe seguir ofrecendo neste momento ese espazo de silencio, de escoita".
En el acto también participó Antonia Fernández Barbeito, "Toñita", una vecina aficionada a escribir poemas. Con el libro se repartieron copias de unos versos dedicados al cenobio, que, ante la emoción, la autora no fue capaz de leer y fue sustituida por su hija.
El misterio del origen
Xosé Salgado explica que la investigación de este libro fue en paralelo con la documentación de las cuatro exposiciones que se planeaban para este año en el monasterio, que abarcan desde la propia historia y arquitectura del monumento, hasta una exploración del siglo XII en Galicia. Este momento histórico Salgado lo describe como un "século crucial", que "daría para unha teleserie ao estilo de Xogo de Tronos".
Salgo describió en la presentación la obra que el propósito del proyecto era que "ante a carencia documental coa que nos atopamos, o noso obxectivo foi recoller a información de distintas fontes e xuntala nun relato que fose de fácil lectura".
Pese a perderse buena parte del archivo, la documentación que se conserva describe el inmueble como un "templo de referencia", ya que conserva las características arquitectónicas típicas de un monasterio gallego de la época. Entre los misterios que todavía están por descubrir, señala el autor, es la fecha de origen exacta del monumento. "O primeiro documento que temos data de hai 900 anos, pero non é fundacional", explica.
Entre las teorías más asentadas es que sea realmente del siglo IX; cuando se originaron los otros lugares dedicados a San Salvador, como la catedral de Oviedo. "O perfecto sería atopar algún documento ou explorar outras vías arqueolóxicas que puideran determinar a data. Desde a bruma histórica só podemos especular".
Las actividades relacionadas con el noveno centenario continuarán el resto del año, con otras dos exposiciones en el monumento y un simposio de académicos y religiosos en otoño para reflexionar sobre la historia de la vida monacal. "Estamos aínda pensando nalgunha sorpresa para finalizar o ano", avanza Salgado.
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