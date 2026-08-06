El PP de Culleredo repartirá gafas de forma gratuita para ver el eclipse

El PP de Culleredo repartirá gafas homologadas de forma gratuita entre la población para ver el eclipse del 12 de agosto.

La formación ha elaborado además una guía con algunos de los enclaves más destacados del municipio para disfrutar de este «acontecimiento astronómico excepcional».

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Su portavoz, Izaskun García, explica que el objetivo es «ayudar a vivir este eclipse único y poner en valor los lugares privilegiados del municipio».