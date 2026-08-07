El alcalde descarga en la concesionaria la responsabilidad en la gestión de la crisis del agua de Cesuras: "Yo no tengo ninguna titulación en ingeniería hidráulica"

Un día después de dar por restablecido el servicio de agua en Cesuras, el alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, compareció ante los medios. Lo hizo tras permanecer esta semana en silencio y arropado por cuatro de los concejales de su gobierno en una rueda de prensa a la que no acudió ningún representante de la empresa concesionaria, Espina y Delfín, sobre la que descargó la responsabilidad de la gestión de esta crisis que dejó a numerosas aldeas sin suministro.

"Yo no tengo ninguna titulación en ingeniería hidráulica", defendió el regidor, que a renglón seguido leyó unos extractos del pliego del servicio de suministro que recogen que es la empresa contratada la "responsable del buen funcionamiento y conservación" de la red. "Una concesionaria es la gestora del agua. No hay ningún tipo de intervención por parte de ningún político", defendió.

González Cacheiro dedicó unos diez minutos de su comparecencia a desgranar, paso por paso, las actuaciones llevadas a cabo desde que en la noche del jueves 30 de julio se produjo la rotura de una tubería hasta el jueves 7 de agosto a las 19.00 horas, en las que se dio por zanjada la incidencia, que se complicó por otra avería y la escasez de caudal del río y que obligó a operarios de la empresa concesionaria y del Concello a trabajar contrarreloj. "El jefe de Espina y Delfín tuvo una situación de estrés y tuvo que ser sustituido", desveló.

González Cacheiro respondió con acritud a las preguntas de este medio sobre los motivos por los que no informó puntualmente y por las vías oficiales de los pasos que se estaban dando para el arreglo de la red en lugar de ofrecer este detallado cronograma una vez subsanada la incidencia: "Me dediqué a trabajar", replicó con brusquedad. Cacheiro, que durante toda la semana eludió responder a las preguntas de este diario, apeló a los someros bandos emitidos por la concesionaria y defendió que daba las explicaciones ahora que disponía de todos los datos, como las analíticas que avalan el restablecimiento del suministro, e insinuó un supuesto uso político de esta crisis: "Oza Cesuras es el mejor lugar del mundo, por mucho que algunos quieran dar a entender lo contrario".

El alcalde de Oza Cesuras, Pablo González Cacheiro, muestra un gráfico sobre el sistema de abastecimiento durante su comparecencia. / LOC

Sobre el uso de cisternas de uso agrícola: "Me dijeron que lo importante era el contenido y que estaba bien"

A preguntas de los medios sobre las quejas vecinales por el uso de tractores cisterna de uso agrícola para el transporte de agua, el alcalde afirmó que el primer sorprendido fue él: "Cuando vi llegar las cisternas el domingo dije: '¿Pero esto qué es?' Pero me dijeron que lo importante no era el exterior, que era el contenido y que el contenido estaba bien", sostuvo Cacheiro, que recordó además en que el agua se sometía a un proceso de potabilización. El alcalde atribuyó las quejas por el fuerte olor a purín con que esta regresaba a los hogares a los sedimentos depositados en las canalizaciones, que se fueron limpiando una vez que empezó a correr el agua: "Nos dijeron que podía ser por las paredes de las tuberías, que estaban vacías", apuntó.

"En Cesuras hay 13 parroquias, ¿ponemos 13 cisternas", defendió Cacheiro, que afirma que repartieron garrafas en algunos domicilios

El alcalde respondió con similar aspereza a las preguntas sobre los motivos por los que no fletó camiones cisterna como alternativa de abastecimiento para los hogares y negocios sin agua, tal y como hicieron en cortes de suministro municipios como Curtis o Betanzos: "En Cesuras hay 13 parroquias, ¿voy a poner 13 cisternas?", respondió al tiempo que afirmó que se llevaron garrafas a varios hogares, con especial atención a los casos de personas dependientes, sin aclarar por qué no se había informado de esa posibilidad por los canales oficiales: "Se atendió a toda la gente que llamó", replicó.

El Gobierno local aprovechó para defenderse de las quejas de hosteleros que se vieron obligados a contratar cisternas o a cerrar sus puertas. Afirmó que fueron 3 de los 5 negocios hosteleros los que sufrieron problemas. Defendió que a Casa Grande de Soxal, que contrató un camión cisterna de 25.000 litros para garantizar la celebración de una boda el sábado, se le ofreció suministrarle agua si tenía depósito: "Nos dijo que necesitaría la cisterna todo el fin de semana, por lo que le respondimos que no podíamos porque teníamos que atender las traídas debido a la sequía". Sobre A de Maruja, afirma que fueron sus responsables las que decidieron no abrir a partir del martes, aunque estas fundamentaron su decisión en las deficiencias del agua, que llevaron a la propia concesionaria del servicio a desaconsejar su uso.

El Gobierno local no avaló expresamente la actuación de la empresa concesionaria, pero tampoco anunció la apertura de ningún expediente para analizar lo ocurrido ni se pronunció sobre la realización de la auditoría de la red que demandan vecinos y oposición. En la rueda de prensa, González Cacheiro se limitó a agradecer la labor de los trabajadores de la empresa concesionaria y los operarios municipales: "Quiero agradecer el trabajo de todos, especialmente a los míos que se han desdoblado haciendo represas en el río o atendiendo las traídas vecinales", apostilló.

De momento, no hay fecha para el pleno extraordinario que reclama la oposición para abordar este asunto.

"Tenemos un problema muy grave al que hay que dar una solución comarcal"

Tramo sin casi agua del río Mendo. / LOC

Al término de su comparecencia, González Cacheiro hizo una reflexión sobre la sequía y la necesidad urgente de tomar medidas: "Yo no creía en el cambio climático, pero ahora, viendo el caudal de los ríos, ya creo. Vamos muy mal, se están secando las fuentes", alertó.

La caída de las reservas hídricas ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas especiales antes que otros años por estas mismas fechas. "Hay que prepararse para lo que viene. Tenemos un problema muy grave y tenemos que darle una solución comarcal", defendió el regidor, que avanzó su intención de plantear una vía a los concellos del entorno, de la que evitó desvelar detalles.

Iniciativa en el Parlamento del BNG

El BNG presentó este viernes una iniciativa en el Parlamento para instar a la Consellería de Sanidade a informar sobre el resultado de las analíticas del agua.

La formación nacionalista cuestiona además la gestión informativa de la concesionaria del suministro y del Concello de Oza Cesuras durante esta crisis, que dejó a numerosas aldeas sin agua.