Betanzos licita la segunda fase de la rehabilitación del histórico convento de As Donas por más de 500.000 euros
La actuación, financiada con un préstamo del IGVS, se centrará en el cierre de fachadas y la instalación de servicios básicos, así como la mejora de la accesibilidad en el entorno
El Concello de Betanzos ha sacado a licitación la segunda fase de las obras de rehabilitación del convento de As Donas, uno de los inmuebles más antiguos de la localidad. La actuación cuenta con un presupuesto de más de 500.000 de euros, con lo que se podrá completar la reforma así como realizar trabajos para mejorar la accesibilidad en el entorno.
Durante la primera parte de la reforma se realizaron actuaciones de limpieza, recuperación de volúmenes e intervenciones de consolidación, así como trabajos arqueológicos que obligaron a redefinir el proyecto inicial. En esta segunda etapa se centra en el cierre y acabado de las fachadas, la incorporación de carpintería y servicios básico como fontanería, electricidad o calefacción.
La alcaldesa, María Barral, explicó que esta segunda etapa fue especialmente compleja técnicamente. "Tivemos bastantes problemas. O proxecto tivo que pasar uha supevsión técnica pola envergadura do mesmo", señaló. La regidora destacó la relevancia de esta intervención, ya que permitirá recuperar un edificio "moi emblemático" de Betanzos, un espacio que tendrá un importante papel urbano, social y cultural.
Estas obras estarán financiadas a través de un préstamo del Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS).
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