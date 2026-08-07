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Buscan a un hombre de avanzada edad en una zona de monte en Coirós

Un operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil rastrea la zona de O Fontelo

Desaparecido en Coirós.

Desaparecido en Coirós. / LOC

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EP

La Guardia Civil coordina un operativo de búsqueda de un hombre de avanzada edad que pudo haber sufrido una caída en el monte en la zona de O Fontelo, en el municipio coruñés de Coirós.

El 112 Galicia tuvo constancia al hilo de las 20.45 horas a través de las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.

Desaparecido en Coirós.

Desaparecido en Coirós. / LOC

En esa comunicación, según detallaron las personas que llamaron a la central de emergencias, el varón les explicó que se había caído en una finca.

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En las tareas de búsqueda, además de agentes de la Guardia Civil, participan también voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo.

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