Las Capuchinas de Oleiros no están solas: las operaciones inmobiliarias de los conventos de A Coruña

La última operación de la sociedad Promotora de Viviendas Urbanas SL, una de las firmas propiedad del empresario José Collazo, para transformar el convento de las Clarisas Capuchinas de Santa Cruz de Oleiros en residencia se une a la larga historia de reconvertir el patrimonio inmobiliario de la iglesia en la zona de A Coruña.

En Oleiros, el promotor planea rehabilitar el convento y la capilla que adquirió el año pasado y ampliar el edificio a través de una nueva construcción. De esta forma, conseguirá espacio suficiente para construir las cocinas, zonas asistenciales y espacios comunes, además de unas 134 habitaciones para los usuarios.

En Sada, las Siervas de María han puesto en venta por 3 millones de euros el convento de Mosteirón, que, tras años sin uso, salió al mercado "para el desarrollo de un proyecto de reposicionamiento de carácter hotelero, asistencial, institucional, cultural o de alojamiento especializado". El complejo cuenta con dos edificios, el primero donde se ubica el convento y la capilla y un segundo bloque que en el pasado funcionó como internado.

El convento de las Siervas de María en Mosteirón, Sada / GUS DE LA PAZ / LCO

En Cambre, la rectoral de Bribes es otro de los edificios donde se ha llegado a plantear un uso residencial del espacio. En 2016, el Concello negociaba con el Arzobispado para rehabilitar el inmueble y proyectar en el lugar una residencia de ancianos, en la que también participaba Fundación San Rosendo, algo que finalmente nunca llegó a ocurrir. La Iglesia terminó las obras de rehabilitación de 2018, pero nunca se decidió qué hacer con el inmueble, aunque los vecinos reclamaban que fuera de uso público.

Tanto los gobiernos de Unión por Cambre como el actual, liderado por el PP, han negociado con el Arzobispado para convertir esta y otras propiedades eclesiásticas en locales sociales, pero todavía no se ha concretado ningún avance.

En la comarca hay también algún espacio religioso reconvertido en establecimiento hotelero, como el hotel de la Rectoral de Cines, en Oza Cesuras, que antiguamente había albergado un monasterio.

Hoteles y pisos de lujo

En la ciudad de A Coruña, las residencias de las órdenes religiosas han estado cotizadas por los promotores. El movimiento más reciente ha sido el intento de construir un hotel en el edificio de las Inmaculadas. El inmueble, que fue construido en 1971 en Puerta Real, en plena Ciudad Vieja, sirvió como colegio mayor y residencia femenina. En 2019 las religiosas lo vaciaron, ya que habían cerrado con una sociedad del fondo de inversión internacional ASG Homes Propcorp una opción de compra del inmueble por 7,6 millones de euros, que finalmente no se llevó a cabo.

En julio de 2025, el promotor José Souto Meizoso, impulsor del Hilton y uno de los promotores de Marineda City, compró el edificio para hacer un hotel, pero el cambio de uso que lo permitiría fue tumbado por la comisión asesora del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) el pasado año, ratificando el uso como asistencial.

Edificio de las Inmaculadas. | / Pardellas

Otro de los casos más conocidos es el de la antigua residencia de Adelaida Muro. La congregación de Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados vendieron el antiguo asilo en abril de 1999, para la construcción de viviendas de lujo. La operación iba a asegurar a la orden unos 12 millones de euros por la venta, con la promesa de conseguir otros 3,5 millones de euros más si se lograba una modificación del suelo de los terrenos para construir más pisos. Este cambio prosperó y con el dinero recaudado las Hermanitas construyeron un nuevo centro en Eirís, en la calle Santa Teresa Jornet. En 2001 se demolió el edificio de Adelaida Muro, que llegó a atender a 170 personas mayores en sus instalaciones.

Antiguo convento de las Adoratrices, ya derribado, en la ronda de Nelle. / Víctor Echave

El convento de las Adoratrices, en la ronda de Nelle, fue fundado en 1921 y durante década se dedicó a atender a mujeres jóvenes que, consideraban, tenían problemas de integración social. Todo ello hasta 2003, cuando la congregación vendió el inmueble al empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián en una discutida operación por la recalificación del terreno. El edificio fue demolido en 2005 y, en la parcela existente, se prevé la construcción de dos bloques con seis inmuebles de entre siete y trece alturas, con unas 135 viviendas en total, algo por el momento paralizado ante el rechazo vecinal y la falta de consenso político.

En los límites de la ciudad estuvo también el antiguo convento de las Oblatas, en O Portazgo. En 2007, Valery Karpin, exfutbolista del Celta, adquirió a través de su inmobiliaria el edificio, que había sido abandonado en 2003 por la congregación. Los planes de desarrollo de Karpin nunca llegaron a culminar, por lo que en 2010 el banco se quedó con el convento, que unos okupas transformaron al año siguiente en un centro social.

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El edificio fue comprado en 2013 por un empresario de Sada por 1,5 millones de euros con los planes de hacer un geriátrico, pero dos años después volvió a aparecer en venta por 3,3 millones de euros. Los terrenos ahora albergan la Residencia de Mayores del Portazgo.