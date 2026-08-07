Curtis aprueba pedir ayudas por los daños de la granizada, que se estiman en unos 700.000 euros

El pleno municipal de Curtis aprobó este viernes, por unanimidad, pedir ayudas a diferentes administraciones por los daños que sufrió el municipio por la reciente granizada. El Ayuntamiento registró 175 solicitudes relacionadas con los daños del temporales, entre ellas 136 que afectaron a viviendas. Según indica el Gobierno local, 155 corresponden a particulares, seis a empresas, otras tantas a comunidades de propietarios y cuatro a explotaciones ganaderas.

Los desperfectos se concentraron en tejados y canalones, y afectados, además de a casas, a edificios, naves, almacenes y equipamientos del sector primario. Sumando los daños en los inmuebles municipales, el Ejecutivo municipal estima que los daños rondan los 700.000 euros.

El Gobierno local llevó al pleno una petición de declaración de zona afectada por emergencia de protección civil y articulación de ayudas estatales. Ahora dará traslado al Ministerio del Interior para iniciar los trámites, que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros; si el proceso avanza, los afectados podrían pedir fondos. También se pide la colaboración de la Xunta y la Diputación para "maximizar las posibles vías de financiación".

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