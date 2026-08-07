Curtis aprueba pedir ayudas por los daños de la granizada, que se estiman en unos 700.000 euros
Dará trasladado al Ministerio del Interior, y pide la colaboración de la Xunta y la Diputación
El pleno municipal de Curtis aprobó este viernes, por unanimidad, pedir ayudas a diferentes administraciones por los daños que sufrió el municipio por la reciente granizada. El Ayuntamiento registró 175 solicitudes relacionadas con los daños del temporales, entre ellas 136 que afectaron a viviendas. Según indica el Gobierno local, 155 corresponden a particulares, seis a empresas, otras tantas a comunidades de propietarios y cuatro a explotaciones ganaderas.
Los desperfectos se concentraron en tejados y canalones, y afectados, además de a casas, a edificios, naves, almacenes y equipamientos del sector primario. Sumando los daños en los inmuebles municipales, el Ejecutivo municipal estima que los daños rondan los 700.000 euros.
El Gobierno local llevó al pleno una petición de declaración de zona afectada por emergencia de protección civil y articulación de ayudas estatales. Ahora dará traslado al Ministerio del Interior para iniciar los trámites, que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros; si el proceso avanza, los afectados podrían pedir fondos. También se pide la colaboración de la Xunta y la Diputación para "maximizar las posibles vías de financiación".
930
- Hallado un bebé muerto en un domicilio de Sada tras negar la madre en el hospital un embarazo
- Primera visita al pazo de Meirás tras retirar los Franco sus bienes: 'Hoy es un día triste
- Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
- Cortes de tráfico en los accesos a las playas de Arteixo y en Monticaño por el eclipse
- Crece el malestar vecinal por la gestión del agua en Oza Cesuras y la oposición fuerza un pleno extraordinario
- Los «Bridgerton» coruñeses del siglo XIX: estas son las historias ocultas de las fiestas que envolvían al castillo de Santa Cruz de Oleiros
- Sada celebra la sentencia de La Terraza: 'Queremos recuperala e devolvela á cidadanía como espazo público
- La firma de Culleredo detrás del primer café de Karl Lagerfeld: 'Galicia tiene mucho que aportar al mundo en ámbitos como la arquitectura