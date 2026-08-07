El faro de Mera de Oleiros será el epicentro de la retransmisión del eclipse

La Televisión de Galicia y Radio Galega emitirán todos los informativos y programas especiales del eclipse del 12 de agosto desde el Aula do Mar de Mera, en el faro, que se convertirá en el centro de operaciones informativas del fenómeno astronómico. Esta retransmisión será distribuida a todas las televisiones autonómicas y podrá llegar a cadenas internacionales.

En el mismo lugar estará situado el Puesto de Mando Avanzado del Concello de Oleiros para la jornada. Desde el faro Policía Local, Emergencias y Guardia Civil centralizarán las comunicaciones y mandos para poder actuar ante posibles emergencias. El municipio contará con más de 100 efectivos municipales de los diferentes cuerpos de seguridad, así como el servicio de Salvamento y Socorrismo para poder garantizar la seguridad de las personas y minimizar el impacto en el tráfico.

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El dispositivo obligará a modificar el horario de apertura del Aula do mar. El martes 11 de agosto abrirá solo de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el miércoles 12 de agosto cerrará durante todo el día.