La Guardia Civil pide prudencia hasta las conclusiones de la autopsia del bebé fallecido en Sada, que "podría tardar varias semanas"

La investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un recién nacido que fue hallado en el interior de una vivienda en Sada por agentes de la Guardia Civil continúa a la espera de disponer de los resultados de la autopsia. El equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil trata ahora de determinar con exactitud las circunstancias de los hechos después de la localización del cuerpo sin vida del bebé tras una comunicación recibida desde el Hospital de A Coruña, por lo que realiza un llamamiento de "responsabilidad" y a la "prudencia" en cuanto a la difusión de informaciones relacionadas con el suceso.

Según indican los investigadores, los resultados de la autopsia serán determinantes para esclarecer ocurrido y sus conclusiones no estarán disponibles, según las previsiones, "hasta dentro de varias semanas". Advierten de que cualquier hipótesis o especulación que se realice hasta entonces sin respaldo pericial puede generar un grave perjuicio tanto para la investigación como para las personas afectadas.

La Guardia Civil solicita especial respeto hacia la intimidad de las familias implicadas y reclama evitar la difusión de rumores, conjeturas o datos que puedan facilitar la identificación de las familias implicadas. Aseguran que continuarán informando a medida que lo permita la investigación y con pleno respeto a las actuaciones judiciales.