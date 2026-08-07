La promotora de Collazo proyecta una residencia en el convento de las Capuchinas de Oleiros

Tras la marcha de las Hermanas Clarisas Capuchinas del Monasterio de la Natividad de María, en la rúa Camelias de Oleiros, en la entrada a Santa Cruz, los terrenos del convento están siendo preparados para levantar una residencia de personas mayores, con 157 plazas. La Promotora de Viviendas Urbanas SL, una de las sociedades principales del empresario José Collazo Mato, promueve un cambio urbanístico para ordenar los accesos e infraestructura que necesitará la parcela cuando comience la construcción de la residencia. Collazo, fundador del emporio del juego Comar y propietario de la red de gasolineras Carbugal, adquirió el convento a las religiosas en 2025.

El complejo asistencial ocupará en una superficie de 20.575 metros cuadrados, en varias parcelas calificadas como suelo rústico destinado a equipos asistenciales. El convento, según exponen los documentos expuestos a información pública en la tramitación ambiental ante la Consellería de Medio Ambiente, no está protegido ni catalogado como patrimonio municipal, aunque sí lo está el Cruceiro de Ferrala que se encuentra en la parcela.

El alcance del centro será de "carácter metropolitano", para abarcar a la población de la comarca coruñesa. De acuerdo con el promotor, la residencia creará entre 80 y 120 puestos de trabajo estables, entre personal sanitario, asistencial, hostelero y de mantenimiento.

En el borrador del anteproyecto, la promotora de Collazo analiza cuatro opciones diferentes, pero señala la primera como prioritaria. En esta se propone extender el área edificable, de más de 8.900 metros cuadrados, al norte del actual convento, para que la ampliación del inmueble existente no esté alterado ni por la zona de policía del Rego de Bastiagueiro ni afecte al entorno del elemento protegido.

Un edificio "singular"

Con este diseño los inmuebles estarán rodeados por tres de sus cuatro lados: una "corona verde" de área natural lo suficientemente grande como para poder plantar más árboles que permitan "integrar" la residencia. "Este aspecto adquiere gran importancia, dado que una edificación asistencial por definición es un volumen gran tamaño, por necesidades funcionales de la actividad" , señala el borrador. El centro requiere concentrar alojamientos y zonas comunes en el mismo nivel, ya que sus usuarios "son personas con movilidad reducida que requieren atención especial".

"Se debe planificar como un edificio singular y de calidad, con expresión propia y desligado de referencias a la arquitectura rural", explican la promotora en el documento.

En este plan, con todo, la parte edificable se extiende en una zona donde hay arbolado "de cierto porte", aunque al ser eucaliptos los promotores afirman que "se trata de especies sin valor ecológico relevante", por lo que proponen su retirada y sustitución por especies autóctonas.

Por todo ello se propone un plan que englobe las parcelas afectadas y garantice la accesibilidad a la residencial. La red viaria se rediseñará para garantizar la operatividad y la transformación de los terrenos será la "mínima imprescindible".

Huertos terapéuticos y 134 habitaciones

La primera fase del proyecto se centrará en actuaciones de urbanización que tratarán la calzada, aparcamientos, vía peatonal, arbolado de aceras y tratamiento ajardinado, además de obras en las redes de servicio, unos trabajos que el promotor calcula tendrán un coste de 515.000 euros.

Una vez listas estas obras se comenzará la segunda fase. En esta se construirá el edificio principal de la residencia con tres niveles: en el primero estarán las cocinas, los locales técnicos y los aparcamientos, y en el segundo y tercero se harán las unidades de convivencia.

Durante esta etapa se harán obras de reforma del convento y la capilla de las hermanas Clarisas para su unión con el edificio principal. "La integración y rehabilitación del Convento y la Capilla de las Hermanas Clarisas contribuirá a la preservación del patrimonio construido de la parroquia de Oleiros", señala el anteproyecto.

Según el detalle del proyecto, 126 de los nuevos usuarios se instalarán en la nueva edificación y 31 de ellos podrán dormir en actual inmueble del convento. Habrá un total de 111 habitaciones individuales y 23 dobles.

También se actuará en el área natural, donde se sustituirán los eucaliptos por especies autóctonas, se desbrozará el terreno y se implantarán huertos terapéuticos y espacios de estancia al aire libre para los usuarios, según el proyecto presentado a la Xunta.

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Para todas estas obras se requiere la previa aprobación definitiva del Plan Especial y la tramitación del proyecto básico y de ejecución ante el Concello, además de los informes sectoriales. Al estar en suelo rústico el proyecto requerirá informes sectoriales de Augas o Patrimonio,a demás de la licencia urbanística de Oleiros y las autorizaciones de la Consellería.