Cambre suma 15 agentes de Culleredo para reforzar la plantilla de su Policía Local

El cuerpo de la Policía Local de Cambre es uno de los departamentos más afectados por la falta de personal del municipio. Para solucionar la situación, el Gobierno municipal anunció este sábado que un nuevo convenio con el concello de Culleredo permitirá añadir 15 funcionarios de policías para tareas de refuerzo.

El nuevo acuerdo permitirá que los agentes de Culleredo puedan prestar servicio de manera voluntaria en Cambre siempre fuera de su jornada laboral habitual. Cada funcionario podrá realizar un máximo de 40 horas mensuales de forma voluntaria y estará bajo los mandos de la Policía Local cambresa.

El Concello de Cambre explica que la planificación inicial combina la asistencia en los servicios ordinarios de lunes a viernes, tanto en el turno de mañana como el de tarde, aunque según las necesidades también se podrán hacer turnos nocturnos, además de grandes eventos y fiestas. El objetivo, explica el Ayuntamiento, es "disponer del número mínimo de efectivos necesario para garantizar la presencia policial". El acuerdo tiene una duración inicial de un año y podrá prorrogarse un año más

Unos pagos investigados

Los problemas con la Policía Local se remontan a 2023, durante el mandato de Óscar García Patiño, de Unión por Cambre (UxC). Entonces Intervención Municipal paralizó el cobro de estas jornadas y alertó del "exceso reiterado y creciente" abono de las horas extraordinarias a los efectivos del cuerpo sin haberse acreditado que las hubieran cumplido, hasta el punto que, en 2022 el departamento había cobrado el 59% de las gratificaciones del Concello.

Estos abonos acabaron judicializándose en diversos casos, el más grave de ellos la causa por prevaricación administrativa que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña, que está investigando tanto al exregidor Óscar García Patiño como a la exalcaldesa María Pan, ambos de UxC, aunque a esta última por su etapa como responsable de la Hacienda municipal. El caso también está siendo evaluado por el Tribunal de Cuentas.

Asimismo, varios miembros del cuerpo han recurrido a los juzgados para reclamar el pago de estas horas extras, pero hasta en nueve sentencias se les ha negado al no considerarse acreditado que hubieran hecho esas jornadas. El efecto de esta situación fue la marcha de más de la mitad de efectivos de la Policía Local, dejando el cuerpo en mínimos.

"Dixemos que buscariamos todas as vías legais e administrativas posibles para recuperar a capacidade da Policía Local e non quedamos co anuncio", señaló la alcaldesa Diana Piñeiro, que recordó que la falta de agente limitó la presencia policial en las calles y dificultó la cobertura continuada de los turnos y la atención de incidencias.

"Recibimos unha Policía Local reducida a mínimos despois de que o servizo perdese boa parte dos seus efectivos nun curto periodo de tempo e sen que se deixase preparada unha resposta suficiente", afirma la regidora, que admite que el municipio "non podía continuar esperando" mientras avanzar los expedientes de contratación.

Convenios con municipios del área metropolitana

La alcaldesa agradeció especialmente la disposición del alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo y recordó que los dos municipios han cooperado en materia de personal a través de otros acuerdos. Entre ellos, la regidora destacó una técnica cullerdense que presta apoyo a las áreas de urbanismo y régimen interior del consistorio cambrés. Piñeiro también ha llegado a acuerdos con Arteixo para la cesión temporal de trabajadores administrativos y paliar así la falta de personal en Cambre.

"Esta é a política útil: administracións que cooperan, comparten recursos e traballan para solucionar os problemas reais da veciñanza", declaró la primer edil.

El Concello de Culleredo defendió también el alcance de este acuerdo que "redunda directamente en la seguridad de nuestros propios vecinos", ya que son numerosos los desplazamientos entre ambas localidades.