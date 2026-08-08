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As Mariñas Coruñesas reforzan os seus proxectos de ecoturismo

O proxecto Destino de Ecoturismo familiar neutro en carbono finalizou as súas actuacións nos 17 municipios, invertendo os fondos integramente no territorio

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presenta su primera Senda Ecoturística en Miño.

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presenta su primera Senda Ecoturística en Miño. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA / LCO

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RAC

Abegondo

A Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas rematou a realización do seu Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD), chamado Destino de Ecoturismo familiar neutro en carbono, financiado pola Unión Europea, mediante fondos NextGenerationEU no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, en colaboración coa Axencia de Tusrismo de Galicia e coa Secretaría de Estado de Turismo de Goberno de España. A día de hoxe as actuacións do plan están finalizadas e xustificadas cun grao de execución do 100% do importe asignado.

Cada actuación traballouse cos 17 concellos que integran a Reserva de Biosfera, co empresariado turístico local certificado, coa masa social da entidade e cos axentes públicos e privados do territorio. A xestión dos fondos logrou que estes fosen reinvestidos integramente en actuacións do plan no propio territorio. Algúns dos proxectos levados a cabo foron as Sendas Ecoturísticas da Biosfera, coa recuperación da antiga senda costeira entre Ponte do Porco e a Senda dos Sentidos (Miño), e o acondicionamento paisaxístico das fervenzas do río Zarzo (Irixoa). Destacar a mellora da accesibilidade do litoral, cos pataláns do río Mendo (Betanzos) e de O Pedrido (Bergondo), e a nova Base Naútica do Paseo da Tolerancia (Betanzos) para o desenvolvemento de actividades ecoturísticas.

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Este PSTD é o primeiro plan destas características certificado en Galicia e o primeiro destino de ecoturismo certificado da comunidade, un dobre recoñecemento que sitúa ás Mariñas Coruñesas como un referente estatal e internacional.

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