Culleredo licita las obras en las plazas de Tierno Galván por más de 495.000 euros

Culleredo ha sacado a licitación las obras de reforma de las dos plazas de la urbanización Tierno Galván, en Acea de Ama, con un presupuesto de más de 495.500 euros, cofinanciados por la Diputación de A Coruña.

El proyecto se suma a otras actuaciones de urbanización y rehabilitaciones en el área de Acea de Ama que buscan marcar un "antes y un después" en cuanto a servicios, funcionalidad y estética en la zona. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que el objetivo principal de la intervención es "convertir estos espacios en entornos más amables, diáfanos y funcionales, pensados como punto de encuentro de los vecinos".

La reforma eliminará los actuales muros perimetrales y los desniveles, además de elevar loas aceras para quedar a la misma altura que los portales de los edificios colindantes. La obra también creará una zona de sombra y descanso, para la que se instalarán grandes pérgolas circulares de madera laminada que servirán de soporte para plantas trepadoras. Se crearán también parterres y jardineras, además de plantar nuevos árboles y césped natural.

El mobiliario urbano cambiará por completo y se instalarán nuevos bancos perimetrales, papeleras y fuentes de agua accesibles.

Durante la obra, el Concello de Culleredo también renovará los sistemas de recogida de aguas pluviales, así como tramos de la red de saneamiento, además de cambiar el alumbrado público. En esta intervención se instalará un sistema de tecnología LED para mejorar la eficiencia energética.

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El Ayuntamiento también ha anunciado que en los próximos días se licitarán actuaciones en la red viaria de Almeiras y A Corveira, así como la reforma de la avenida principal de Fonteculler.