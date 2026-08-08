Los gestores de la cantera Monte da Costa, en Arteixo, tramitan su ampliación, con una inversión inicial de 1,2 millones

La Consellería de Economía e Industria expone al público el proyecto de ampliación de la cantera Monte Costa, una enorme explotación a cielo abierto de Vilarrodís con casi una decena de gradas y una concesión para 41 hectáreas. Lista Granit, la empresa que explota este yacimiento geológico de Arteixo desde 1971, tramita los permisos para continuar las labores de extracción de granito hacia el noroeste, dado que «ha llegado un punto en el que la excavación se aproxima al límite de la unidad de explotación actual», según detalla en el documento presentado para su evaluación ambiental.

La empresa, dedicada a la fabricación de áridos destinados a la construcción, prevé una inversión inicial de 1,2 millones para la ejecución de los trabajos previos necesarios para llevar a cabo los trabajos de extracción que plantea en el proyecto, con los que espera disponer de reservas para los próximos 20 años a un ritmo de producción medio de 250.000 toneladas al año.

En una primera fase, detalla, los trabajos se dirigirán al retranqueo de los bancos situados al este hasta llegar al límite de esta zona de explotación, compuesta por nueve bancos con una altura media de 10 metros.

A continuación, el trabajo se extenderá hacia el noreste, mediante el retranqueo de los bancos existentes y la excavación de la zona superior. En la última etapa, la actividad extractiva continuará en la zona superior, en dirección oeste-este, según recoge el proyecto, que debe recibir el visto bueno de la Xunta. En esta fase final de la explotación, la empresa proyecta la retirada del relleno donde se encuentra actualmente la báscula y la excavación del macizo rocoso situado en esta zona, del que prevé aprovechar también el material que sirva para su transformación en árido.

En la actualidad, la superficie alterada por esta cantera es de 221.091 metros cuadrados. Con el desarrollo de las siguientes fases proyectadas, la extensión afectada alcanzará 446.000 metros cuadrados, aunque la empresa prevé compaginar las labores de explotación con las de restauración de las zonas excavadas, hasta la rehabilitación completa del ámbito.

Tras un análisis de las características geotécnicas del yacimiento y de la configuración de taludes, Lista Granit concluye que «tanto el estado actual de la explotación como el diseño perfecto serán a nivel general perfectamente estables».

Los gestores acompañan esta solicitud de permisos para ampliar la superficie de la autorización de aprovechamiento de un plan de restauración posterior.