Rioboo usa el acuerdo con Cambre para defender su tesis del área: "Hablar de área metropolitana no consiste solo en celebrar reuniones"

El acuerdo para reforzar con 15 agentes de Culleredo la Policía Local de Cambre es muestra de una "clara voluntad metropolitana", señaló este sábado el alcalde cullerdense José Ramón Rioboo. Su Ejecutivo defendió el convenio y aprovechó para enfatizar la "colaboración y solidaridad entre concellos" en medio de la disputa política con la alcaldesa de A Coruña por la creación del área metropolitana.

El Gobierno de Culleredo señala que garantizar la seguridad de los residentes de Cambre "redunda directamente en la seguridad de nuestros propios vecinos", ya que entre ambas localidades se desplazan numerosas personas.

El alcalde, José Ramón Rioboo, apuntó que "cuando se nos planteó esta necesidad, tuvimos claro que debíamos cooperar". "Culleredo fue el único concello que mostró su disposición a hacerlo", insistió.

El regidor cullerdense fue más allá y subrayó que este acuerdo "demuestra con hechos nuestra clara voluntad metropolitana". "Hablar de área metropolitana no consiste solo en celebrar reuniones o dibujar estructuras administrativas. Consiste en cooperar, compartir recursos cuando sea necesario y buscar soluciones conjuntas a problemas reales", expresa.

Las declaraciones llegan en medio de un conflicto político entre la regidora coruñesa Inés Rey y Rioboo por la creación de este ente. Rey había convocado a los alcaldes de Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo en A Coruña para, según explicó el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la reunión, "impulsar el área metropolitana".

Ni Culleredo ni Cambre acudieron y Rioboo justificó su ausencia explicando que esta entidad "no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a concellos que forman parte de la realidad social, económica y territorial" de la comarca. La regidora coruñesa se defendió este viernes de las críticas también expuestas por el Consorcio de As Mariñas y otros alcaldes señalando que "no era una reunión para crear un ente administrativo llamado área metropolitana". "Se trataba de hablar de servicios públicos y mejorar la vida de la gente", aseveró.

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Este sábado el Concello de Culleredo expuso su "manera de entender una verdadera área metropolitana". "Colaboración, solidaridad entre concellos y soluciones concretas para los ciudadanos", concluyó.