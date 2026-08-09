Condenas de hasta tres años y medio de cárcel para una banda que asaltó varias lavanderías en A Laracha

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia firme por la que se condena a los integrantes de un grupo criminal dedicado a realizar robos sistemáticos con fuerza en lavanderías autoservicio repartidas por diferentes puntos de Galicia, Asturias y León. En el marco de este periplo delictivo coordinado, la red fijó uno de sus principales objetivos en el término municipal de A Laracha, donde llegó a asaltar dos establecimientos comerciales y causar importantes pérdidas económicas tras desmantelar sus cajas recaudadoras.

La Audiencia impone penas de 3 años y 6 meses de prisión al principal implicado, 3 años para otros dos acusados, y 2 años de cárcel para los dos restantes. En la fijación de las condenas se han considerado las agravantes de disfraz y reincidencia, así como las atenuantes de drogadicción, confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño según la implicación de cada uno.

Según declara probado el fallo judicial, dictado tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y las defensas, el grupo actuaba con una cuidada planificación. Los implicados seleccionaban los locales y acudían a ellos en horas de apertura al público o próximas al cierre. Mientras uno de los miembros permanecía en el exterior a bordo de un vehículo realizando labores de vigilancia y coordinando la huida, los demás accedían al interior cubriéndose el rostro con prendas para evitar ser identificados por las cámaras. Empleando herramientas tan simples como un destornillador, arrancaban de cuajo las máquinas de cambio ancladas a la pared para llevarse tanto los dispositivos como la recaudación acumulada, que posteriormente se repartían entre ellos.

Más de 2.000 euros en dos asaltos

El primero de los golpes perpetrados en A Laracha se produjo poco antes de las doce de la noche del 15 de diciembre de 2023 en un establecimiento de la calle Rosalía de Castro. Los asaltantes lograron arrancar la máquina de cambio y adueñarse de un botín de 1.100 euros en metálico, además de provocar desperfectos en el equipo valorados en 556,55 euros.

El segundo asalto ocurrió sobre las ocho de la mañana del 25 de enero de 2024 en un local ubicado en la avenida Fisterra. En esta ocasión, mientras uno de los condenados realizaba tareas de cobertura en el exterior, el autor material accedió al interior y forzó la recaudadora. La suma global de los daños causados y del dinero en efectivo sustraído en esta segunda acción superó los 2.163 euros.

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La investigación, liderada por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, permitió desmantelar la organización en marzo de 2024 tras ser interceptados en Sanxenxo e intervenir vestimenta, herramientas y bolsas de grandes dimensiones. El fallo condena a los cinco procesados como autores directos de un delito continuado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público en concurso con un delito de pertenencia a grupo criminal.