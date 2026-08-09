Cuatro personas afectadas por inhalación de humo en Sada
Dos de los afectados tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario
Agencias
Cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras incendiarse un colchón en una vivienda en Sada, según el 112 Galicia.
Dos de los afectados tuvieron que ser evacuados al hospital, mientras que otros dos fueron atendidos en el punto, pero no requirieron ser trasladadas a un centro médico.
Diversos particulares alertaron al 112 Galicia de estos hechos, minutos antes de las 18 horas, cuando un colchón comenzó a arder en una de las viviendas de un edificio de la calle da Laguna.
En las escaleras y en el interior de la vivienda había mucho humo y los afectados consiguieron sacar el colchón a la calle por la ventana.
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil, Policía Local y Servicio Municipal de Protección Civil de Sada.
Los bomberos se encargaron de ventilar la vivienda y confirmaron que ardiera tanto el colchón como diversos objetos que estaban a su alrededor.
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