Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia

A todos los preparativos dispuestos en plena cuenta atrás para disfrutar el próximo 12 de agosto de un acontecimiento excepcional como el eclipse total de Sol se suma un operativo por tierra, mar y aire de la Guardia Civil para cubrir los puntos de observación y reforzar la seguridad, la movilidad y la protección del medio ambiente.

El área metropolitana de A Coruña cuenta con buena parte de los enclaves donde se intensificará la vigilancia mediante un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada zona.

En los lugares donde se prevé una mayor concentración de espectadores, los agentes reforzarán las vías de comunicación y los accesos a los puntos de observación con la ordenación de los flujos de tráfico para facilitar la movilidad, prevenir infracciones y garantizar la capacidad de respuesta ante las emergencias que puedan surgir.

Puntos de observación en A Coruña con refuerzo de vigilancia

Arteixo

Paseo Marítimo de Sabón

Playa de Repibelo

Playa de Valcobo

Playa de Barrañán

Oleiros

Punta Seixo Branco

Faro de Mera

Morro de Canide

Puerto de Santa Cruz

Parque Trece Rosas

Miño

Playa de Alameda

Paseo de A Ribeira

Puerto de Miño

Playa Grande

Playa de Perbes

Paseo de A Ribeira

Parque das Idades

Otras localizaciones

Playa de Gandarío, en Bergondo

Playa de Cabanas

Área de Boca do Río, San Mamede

Playa de La Magdalena, Cedeira

Campo de fútbol da Rega-Cabaleiros, Tordoia

Paseo Marítimo Do Pindo

Mirador de Fontevella, Caldebarcos

Área de Mar de Lira

Faro de Punta Insua, Lariño

Paseo Marítimo de Caión

Playa de Pantin, Valdoviño

Mirador acantilado de Loiba, Ortigueira

Mirador Costa San Antón de Corveiro, Cedeira

Faro de Fisterra

Efectivos de Seguridad Ciudadana, agrupación de Tráfico, Seprona, servicio marítimo, servicio aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y Centros Operativos se coordinarán con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, la Xunta de Galicia, administraciones locales y el resto de organismos implicados para ofrecer una respuesta colaborativa durante todo el desarrollo del evento.

Recomendaciones

De manera preventiva, con el objetivo de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a una gran concentración de personas en espacios naturales, la Guardia Civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferentes, así como las zonas de observación excluidas, y estacionar únicamente en lugares habilitados para hacerlo. También recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la afluencia de vehículos.

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La Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora. Recuerda que está prohibido encender fuego donde exista restricción para hacerlo y pide evitar aparcar sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo.