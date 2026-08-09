Eclipse en A Coruña: estos son los puntos de observación donde se reforzará la seguridad y la movilidad en la provincia
La Guardia Civil desplegará efectivos por tierra, mar y aire para garantizar la capacidad de respuesta ante las emergencias que puedan surgir el día del eclipse total de Sol
A todos los preparativos dispuestos en plena cuenta atrás para disfrutar el próximo 12 de agosto de un acontecimiento excepcional como el eclipse total de Sol se suma un operativo por tierra, mar y aire de la Guardia Civil para cubrir los puntos de observación y reforzar la seguridad, la movilidad y la protección del medio ambiente.
El área metropolitana de A Coruña cuenta con buena parte de los enclaves donde se intensificará la vigilancia mediante un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada zona.
En los lugares donde se prevé una mayor concentración de espectadores, los agentes reforzarán las vías de comunicación y los accesos a los puntos de observación con la ordenación de los flujos de tráfico para facilitar la movilidad, prevenir infracciones y garantizar la capacidad de respuesta ante las emergencias que puedan surgir.
Puntos de observación en A Coruña con refuerzo de vigilancia
Arteixo
- Paseo Marítimo de Sabón
- Playa de Repibelo
- Playa de Valcobo
- Playa de Barrañán
Oleiros
- Punta Seixo Branco
- Faro de Mera
- Morro de Canide
- Puerto de Santa Cruz
- Parque Trece Rosas
Miño
- Playa de Alameda
- Paseo de A Ribeira
- Puerto de Miño
- Playa Grande
- Playa de Perbes
- Paseo de A Ribeira
- Parque das Idades
Otras localizaciones
- Playa de Gandarío, en Bergondo
- Playa de Cabanas
- Área de Boca do Río, San Mamede
- Playa de La Magdalena, Cedeira
- Campo de fútbol da Rega-Cabaleiros, Tordoia
- Paseo Marítimo Do Pindo
- Mirador de Fontevella, Caldebarcos
- Área de Mar de Lira
- Faro de Punta Insua, Lariño
- Paseo Marítimo de Caión
- Playa de Pantin, Valdoviño
- Mirador acantilado de Loiba, Ortigueira
- Mirador Costa San Antón de Corveiro, Cedeira
- Faro de Fisterra
Efectivos de Seguridad Ciudadana, agrupación de Tráfico, Seprona, servicio marítimo, servicio aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y Centros Operativos se coordinarán con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, la Xunta de Galicia, administraciones locales y el resto de organismos implicados para ofrecer una respuesta colaborativa durante todo el desarrollo del evento.
Recomendaciones
De manera preventiva, con el objetivo de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a una gran concentración de personas en espacios naturales, la Guardia Civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferentes, así como las zonas de observación excluidas, y estacionar únicamente en lugares habilitados para hacerlo. También recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la afluencia de vehículos.
La Guardia Civil insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora. Recuerda que está prohibido encender fuego donde exista restricción para hacerlo y pide evitar aparcar sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo.
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