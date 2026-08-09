Vuelca un coche tras una colisión en un cruce peligroso de Coirós
Una mujer resultó herida leve después de que su coche diera varias vueltas de campana en el aire
Una mujer resultó herida leve tras un aparatoso accidente este domingo en el cruce de Queirís, en Coirós. El incidente ocurrió sobre las 14.30 horas, cuando dos coches que circulaban por la carretera Nacional 6 colisionaron y uno de ellos salió volando dando vueltas de campana hasta terminar a unos 25 metros del choque inicial.
Según testigos en la zona, uno de los coches se equivocó de salida y dio lateralmente contra el otro, estrellándose en la isleta contra dos señales y saliendo volando. Los afectados pudieron salir de los vehículos y al menos uno de ellos fue trasladado en ambulancia.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Betanzos, la Guardia Civil de Tráfico y Urgencias sanitarias.
El cruce de Queirís está considerado como un punto peligroso, en el que se han registrado numerosos accidentes. El lugar tiene pendiente una obra para mejorar la seguridad en el entorno desde 2009, cuando el Gobierno se comprometió a incluir este tramo en el plan integral de mejora y acondicionamiento de la Nacional VI dado que, incidía, se habían registrado varios accidentes mortales.
El Ejecutivo aprobó de forma definitiva el proyecto de remodelación de este conflictivo punto de la carretera nacional en octubre de 2020. Este plan prevé la construcción de una glorieta en el punto kilométrico 570 y la habilitación de vías de servicio paralelas a la Nacional VI desde el punto kilométrico 570+180 al 570+340.
A lo largo de los años se ha llevado al Congreso de los Diputados la necesidad de construir la rotonda, pero sin éxito.
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