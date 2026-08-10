Betanzos activa un plan de tráfico especial para las fiestas de San Roque con cortes en la plaza Irmáns García Naveira
Se aconseja a los vecinos planificar sus desplazamientos y evitar el vehículo privado ante las restricciones de tráfico
Betanzos prepara un dispositivo especial de tráfico para las fiestas de San Roque, que se celebrarán entre el 14 y el 25 de agosto. Los cortes de tráfico principales serán en el entorno de la plaza dos Irmáns García Naveira para acomodarse a diferentes actividades.
El viernes 14 de agosto se cortará la circulación en la plaza desde las 19.00 horas hasta que acaben los conciertos, mientras que el día 15 la prohibición comenzará a las 15.00 horas y hasta el día siguiente, y el 16 no se podrá circular hasta que terminen los conciertos.
Del lunes 17 hasta el viernes 21 de agosto, el tráfico permanecerá cerrado en la plaza desde las 19.00 horas hasta el final de la actuación nocturna, mientras que la restricción el 22 de agosto empezará a las 19.00 horas y durará hasta el que termine el último concierto el domingo 23. El 25 de agosto será el último día con afectaciones al tráfico, que no podrá pasar desde las 15.00 horas hasta el final de la actuación.
Este operativo también supondrá modificaciones en las líneas de autobús, por lo que la Policía Local señala que se deberán usar las paradas de la avenida de A Coruña, la zona de los colegios y la avenida Jesús García Naveira.
Desde el Concello piden la colaboración vecinal, planificar los desplazamientos con antelación y evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en horas de mayor actividad.
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