La coordinadora de Servizos Sociais de Cambre alerta una situación "crítica" por la falta de personal

La coordinadora de Servizos Sociais en Cambre ha calificado como "crítica" la situación en el departamento municipal por falta de personal y avisa que "é necesario recoñecer a imposibilidade de dar cobertura a todas as persoas e familias que o precisan". En un informe remitido a los grupos políticos de la corporación a petición de Alcaldía, la funcionaria detalla que, a 7 de agosto, estaban en activo una trabajadora social, dos integradores sociales, una educadora social y dos administrativas en formación. Todo ello, tras varias renuncias, bajas laborales y plazas vacantes.

La responsable del departamento estuvo un mes de baja médica, tras lo que asumió sus labores otro trabajador del Concello, responsable de un informe detallando las incidencias del servicio de atención domiciliaria. La profesional titular relata una situación "insostenible", en la que asumió una carga de trabajo "considerable" tras dos bajas en la oficina.

"Esta situación derivou nunha situación extrema agravada pola falta de interese político para achegar unha solución", denuncia la funcionaria, que añade que el "colapso administrativo" afectó a la "calidade e axilidade dos servicios sociais".

La coordinadora carga contra su sustituto por, durante su ausencia, no tramitar expedientes pendientes, ni revisar o fiscalizar las resoluciones. Esta misma responsable censura el intenso debate sobre la organización del servicio que se produjo en el pleno extraordinario de mayo y señala que, mientras estuvo de baja, las administrativas de nueva incorporación recibieron órdenes "contradictorias e suxeitas a cambios constantes".

El resultado de todo ello es un servicio "precario". "Existen xestións que requiren obrigatoriamente a sinatura e intervención dunha traballadora social, e a única profesional dispoñible resulta insuficiente para asumir todo o volume de traballo", afirma la funcionaria. "Os prazos dilátanse excesivamente, o que xera indefensión e agrava a situación das persoas afectadas", concluye y llama a adoptar "medidas urxentes" para garantizar una "atención digna".