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Evacuada en helicóptero una mujer en la playa de Mera, en Oleiros, ante cientos de bañistas

La persona fue rescatada del agua ya inconsciente, según fuentes del 112 Galicia

Un helicóptero aterriza en la playa de Mera, en Oleiros, para evacuar a una mujer

Un helicóptero aterriza en la playa de Mera, en Oleiros, para evacuar a una mujer

RAC

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Oleiros

Una mujer ha tenido que ser evacuada en helicóptero de la playa de Mera, en Oleiros, tras entrar en parada cardiorrespiratoria.

Según indican fuentes del 112 Galicia, la persona fue rescatada del agua ya inconsciente y todavía se desconocen los detalles que llevaron a su condición.

Los usuarios del arenal fueron alertados por el sistema de megafonía del incidente para que cerraran las sombrillas y permitieran aterrizar al helicóptero medicalizado. La mujer fue evacuada por Urgencias Sanitarias y se desconoce su estado de salud.

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