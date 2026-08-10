Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación

El área metropolitana de A Coruña se prepara para un hito astronómico histórico este 12 de agosto y los Concellos de la comarca ya ultiman un gran despliegue organizativo para acoger a miles de espectadores en las zonas de observación más recomendadas para no perderse nada del eclipse.

En Oleiros, el Concello restringirá el tráfico en varios puntos del litoral para blindar algunos de los puntos clave y en donde se prevé una gran afluencia de público, como el parque das Trece Rosas, el Faro de Mera o Canide. Por su parte, en Caión (A Laracha), su horizonte abierto al Atlántico lo convierte en un punto estrella donde se prevé recibir a unas 6.000 de personas mediante un operativo especial que incluirá cortes de acceso y transporte lanzadera.

Asimismo, Arteixo limitará el paso de vehículos a sus principales arenales —como Sabón, Valcovo o Barrañán— y al mirador de Monticaño. Hacia la costa oriental, Miño acogerá el evento central de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas en el Parque das Idades, un espacio equipado con telescopios y pantallas gigantes. Finalmente, Bergondo apostará por una gran jornada de divulgación familiar e intergeneracional en el emblemático entorno del Monasterio de San Salvador, y espera una gran afluencia de gente en la playa de Gandarío.

Oleiros

Vista del parque de As Trece Rosas de Oleiros. / LOC

El Concello de Oleiros activará un dispositivo de más de 100 efectivos entre Policía Local, Protección Civil, Servicios de Emergencias y Salvamento. Las restricciones de tráfico afectarán a los principales puntos de afluencia, donde solo se permitirá el acceso a residentes. Los cortes se establecerán en los accesos al Faro de Mera y Seixo Branco (bloqueado en la calle Celso Emilio Ferreiro a la altura de la peluquería Xosbert y desde el camino de O Mazadoiro), el Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, la avenida do Morro de Canide y las entradas a Boi de Canto y As Margaritas desde la calle do Mar. Se recomienda el uso de la Vía Ártabra y la N-VI para los desplazamientos generales.

Entre los espacios recomendados para ver el eclipse destacan las playas de la localidad, el parque de As Trece Rosas y los litorales de Santa Cristina, Santa Cruz, Canide o Mera. Sin embargo, quedan clasificadas como zonas de exclusión el Castillo de Santa Cruz, las áreas protegidas de Dexo-Serantes y los acantilados de todo el litoral. Desde las 19.30 horas se prohibirá el baño en todas las playas por motivos de visibilidad y seguridad.

A Laracha

Vista del Castro de Montes Claros, en A Laracha. / LOC

A Laracha concentrará el grueso de sus operativos en Caión, señalada como uno de los puntos neurálgicos para contemplar la fase de máxima ocultación. Aproximadamente tres horas antes del fenómeno (alrededor de las 17.20 horas), si se satura la capacidad de aparcamiento, se cortará el acceso de vehículos a la localidad desde la rotonda de la DP-0514. No obstante, los residentes sí podrán circular con sus coches. Para mitigar el colapso, se desviará el tráfico al aparcamiento disuasorio del pabellón polideportivo de Xermaña, punto desde el que saldrán autobuses lanzadera gratuitos hacia la plaza Eduardo Vila Fano.

Las áreas recomendadas para seguir el eclipse en el municipio también son el Castro de Montes Claros (con aforo para 700 personas), el mirador de Santa Marta (capacidad para 500) y el paseo marítimo y la playa de Caión, donde se calcula que se concentrarán hasta 6.000 espectadores. Como medida extraordinaria dentro de la programación, el servicio de salvamento y socorrismo de la playa de Caión extenderá su horario habitual hasta que concluya la observación.

Arteixo

Vista del parque de Monticaño, en Arteixo. / LOC

Arteixo desplegará un amplio operativo de movilidad que incluye cortes de tráfico en 7 accesos clave a su franja costera y miradores a partir de las 16.00 horas. Las restricciones afectarán al Parque Monticaño (en la Rúa Fortes con la DP-0503) y a los accesos hacia los arenales de Sabón (Avenida da Prensa con Avenida do Embalse), O Rañal (Avenida da Prensa con travesía O Rañal), Repibelo (cruce con Aenida de Figueiroa), Valcovo (DP-0514 con Rúa Praia da Vaca y Rúa Praia Ucha), Barrañán (DP-0514 con Rúa Punta Alta) y O Reiro (Rúa Punta Alta con Rúa Praia do Reiro).

Por ello, se recomienda a quienes acudan a observar el eclipse en estas zonas del litoral o en el propio mirador de Monticaño que utilicen alternativas a pie o transporte coordinado. Aunque no se han delimitado zonas prohibidas, los controles de tráfico restringirán el paso de vehículos particulares a toda la línea de costa y áreas altas del municipio.

Miño

Vista del parque das Idades, en Miño. / LOC

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas –destino certificado Starlight– centralizará en el municipio de Miño su gran evento comarcal con motivo del eclipse, sin contemplar cortes de tráfico específicos pero aplicando un control de aforo limitado a 400 personas en su punto neurálgico para garantizar la seguridad y la fluidez en los accesos.

El epicentro absoluto de la jornada será el Parque das Idades, en Miño, elegido por su plena visibilidad hacia el oeste. En este enclave se instalarán pantallas gigantes para seguir todas las fases del fenómeno, telescopios solares y puntos de observación supervisados por monitores especializados que repartirán gafas homologadas. La velada se completará con talleres infantiles, animación, degustación de productos locales y una sesión nocturna para contemplar las Perseidas. Como parte del programa estival de astroturismo de la Reserva, la oferta incluye también 10 travesías nocturnas en catamarán eléctrico.

Abegondo

Vista del embalse de Abegondo. / Casteleiro

En Abegondo no se han previsto cortes de circulación en las carreteras locales, enfocando sus esfuerzos en la protección ocular de los vecinos y en la habilitación de espacios abiertos. El Gobierno local repartirá gratuitamente 2.000 gafas homologadas entre las personas empadronadas, distribuyendo hasta tres unidades por domicilio en la casa consistorial.

Los dos emplazamientos estratégicos identificados para seguir el evento son los exteriores del Restaurante O Pantano en el embalse de Abegondo–Cecebre (parroquia de Orto) y la zona alta del campo da feira de San Marcos, ubicada detrás del nuevo centro de salud.

Bergondo

Vista de la playa de Gandarío. / LOC

Bergondo afrontará la jornada sin restricciones viales específicas, apostando por canalizar la afluencia de público hacia la playa de Gandarío, con una capacidad estimada para 4.000 personas, y con una gran cita de divulgación comunitaria en el Monasterio de San Salvador, espacio donde se ofrecerán talleres, juegos y actividades familiares para comprender el fenómeno astronómico a partir de las 18.00 horas. El Concello entregará gafas homologadas a los asistentes que se hayan inscrito previamente a través del correo municipal, y se aconseja a los vecinos acudir provistos de ropa de abrigo, merienda y sillas para disfrutar de la jornada.

Cambre

Tramo final del paseo. / LOC

El Concello de Cambre no ha establecido cortes de carreteras de forma previa y centra su estrategia en descentralizar la observación a través de la iniciativa Cambre Observa 2026, desarrollada junto a la asociación juvenil XentD100cia. Para ello, se ha creado un Mapa Colaborativo de Observación accesible en las redes del municipio.

El plan recomienda como Puntos Estrella el Paseo do Temple, Anceis y el Local Social de Bribes. Adicionalmente, se aconsejan otras ubicaciones despejadas como las iglesias de Sigrás y Altamira, el Paseo do Río Mero, el Campo da Festa de Andeiro, el polígono do Espíritu Santo y el entorno del colegio de Brexo-Lema.

Cerceda

Vista del polígono do Acevedo. / LOC

Cerceda tampoco fijará restricciones al tráfico y aprovechará su posición privilegiada dentro de la franja de totalidad para organizar un evento público centralizado. La actividad arrancará a las 19.00 horas. y el lugar habilitado para la observación es una parcela despejada dentro del polígono do Acevedo, situado exactamente entre las instalaciones de Galopín y la nave logística de Malasa. El área cuenta con visibilidad directa hacia la posición del sol. Para garantizar la protección ocular, el Ayuntamiento repartirá gafas de observación homologadas a todas aquellas personas que formalicen su inscripción previa a través del formulario web municipal o por vía telefónica.

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Sada

Vista del paseo marítimo de Sada. / LOC

En Sada no prevén cortes, aunque recomiendan emplear el transporte público para evitar aglomeraciones. El Concello recomienda observar el fenómeno desde las propias playas urbanas, el paseo marítimo y el puerto deportivo. En cambio desaconseja acudir a los arenales de Carnoedo y Veigue, ya que su orientación imposibilita ver el horizonte.